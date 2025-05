Un dramma che ha scosso la comunità

La tragedia della funivia del Faito, avvenuta il 17 aprile, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Quattro vite spezzate, tra cui quella di un dipendente dell’Eav e di una giovane turista, hanno sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza dell’impianto. La Procura di Torre Annunziata ha avviato indagini che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di venticinque persone, tra cui il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio.

Le accuse e le responsabilità

Gli indagati sono accusati di omicidio colposo e lesioni colpose in concorso, con particolare riferimento a “condotte omissive” legate alla progettazione, manutenzione e vigilanza dell’impianto. A quattordici di loro viene contestato di aver attestato l’assenza di criticità, permettendo l’apertura della funivia il 10 aprile, solo pochi giorni prima della tragedia. Questo solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla responsabilità di chi ha il compito di garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture.

Il ruolo delle istituzioni

Le indagini coinvolgono anche tecnici e funzionari dell’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che hanno effettuato i controlli sulla funivia. La possibilità di nominare un consulente di parte per assistere all’incidente probatorio rappresenta un passo importante per garantire la trasparenza del processo. Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha sottolineato l’importanza di accertare le responsabilità e ha chiesto le dimissioni del presidente dell’ente, evidenziando che la tragedia poteva essere evitata.

Un futuro incerto per la funivia

La funivia del Faito, un’importante attrazione turistica e un mezzo di trasporto per i residenti, si trova ora al centro di un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua gestione e sulla sicurezza delle infrastrutture simili in Italia. Mentre le indagini proseguono, la comunità attende risposte e giustizia per le vittime di un incidente che ha scosso profondamente la regione. La speranza è che questa tragedia possa portare a un miglioramento delle norme di sicurezza e a una maggiore responsabilità da parte di chi gestisce tali impianti.