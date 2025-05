Indagini sulla tragedia dell'hotel Berna: cosa è successo davvero?

Il caso Emanuele De Maria: un tragico epilogo

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta per fare luce su un episodio drammatico che ha scosso l’opinione pubblica: il femminicidio di una giovane donna avvenuto presso l’hotel Berna. Emanuele De Maria, un detenuto di 35 anni, era stato ammesso al lavoro esterno e, in un lasso di tempo brevissimo, ha commesso un omicidio e un tentato omicidio prima di togliersi la vita.

Le autorità stanno ora esaminando le relazioni del carcere di Bollate per valutare se ci siano state sottovalutazioni o omissioni nel suo percorso di reinserimento.

Le indagini della Procura

Il pubblico ministero Francesco De Tommasi coordina le indagini, che si concentrano su un fascicolo autonomo. L’obiettivo è accertare se ci siano stati segnali di pericolosità nel comportamento di De Maria durante il suo periodo di lavoro esterno. È fondamentale comprendere se le relazioni redatte dai funzionari del carcere riflettano realmente la sua condotta o se, al contrario, abbiano presentato un’immagine distorta di un detenuto modello. La Procura ha già acquisito tutte le relazioni del fascicolo “trattamentale” e sta ascoltando testimoni, tra cui colleghi di lavoro di De Maria.

Le responsabilità del sistema penitenziario

Questo tragico evento solleva interrogativi importanti sulla gestione dei detenuti in Italia, in particolare riguardo alla loro ammissione a lavori esterni. È cruciale che il sistema penitenziario garantisca la sicurezza non solo dei detenuti, ma anche della comunità. Le indagini in corso potrebbero rivelare se ci siano state carenze nel monitoraggio dei detenuti in permesso e se le procedure di valutazione siano adeguate a prevenire situazioni di rischio. La questione della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini deve essere una priorità, e le autorità devono rispondere a queste preoccupazioni con trasparenza e responsabilità.