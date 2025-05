Le perquisizioni in corso

Questa mattina, all’alba, i carabinieri hanno avviato una serie di perquisizioni nell’abitazione di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di acquisire elementi utili per le indagini, in particolare supporti informatici che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire la dinamica dell’evento tragico.

Sequestri di dispositivi elettronici

Secondo fonti vicine alle indagini, durante le perquisizioni sarebbero stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, tra cui telefonini e computer. Questi strumenti potrebbero contenere informazioni cruciali, come messaggi, chiamate e dati che potrebbero chiarire il coinvolgimento di Sempio e dei suoi amici nel caso. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente il materiale raccolto per cercare di ottenere riscontri e prove che possano supportare le accuse.

Controlli anche presso amici e familiari

Le indagini non si limitano solo all’abitazione di Andrea Sempio. I carabinieri stanno effettuando controlli anche presso la casa dei genitori dell’indagato e di due suoi amici. Questo allargamento del campo d’azione delle forze dell’ordine suggerisce che ci siano ulteriori elementi da esplorare e che gli investigatori stiano cercando di ricostruire una rete di relazioni e interazioni che potrebbero aver avuto un ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi.