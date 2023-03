Home > Askanews > Indonesia, eruzione del vulcano Merapi fra i più attivi al mondo Indonesia, eruzione del vulcano Merapi fra i più attivi al mondo

Milano, 18 mar. (askanews) – In Indonesia fiumi di lava scorrono dal vulcano Merapi, uno dei più attivi al mondo. L’eruzione è cominciata il 17 marzo, ed è la seconda in pochi giorni. Anche la scorsa settimana infatti il vulcano era in attività con colonne di cenere e materiale vulcanico fino a 3mila metri di altezza. Secondo gli esperti è una delle fasi più attive degli ultimi due anni.

