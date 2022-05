Industria Felix premia le 60 imprese più competitive in Campania

Milano, 19 mag. (askanews) – Sono 60 le aziende campane insignite a Napoli nell’Auditorium di Città della Scienza dell Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 42esimo evento del Premio Industria Felix, quinta edizione campana. Le aziende sono state scelte da un Comitato Scientifico in base a un algoritmo di competitività relativo al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e a una media di addetti non inferiore all anno precedente.

Fabio Biasini Executive vice president Corporate Sales Cerved Group: “Il sistema industriale e imprenditoriale campano sta recuperando dal covid ben meglio del resto dell Italia. Nel 2023 i ricavi complessivi del sistema campano supereranno secondo le nostre stime quelli pre covid. Siamo di fronte a nuove sfide a nuove grandi opportunità costituite dal rischio della transizione digitale, di transizione digitale delle aziende, la necessità di evolvere e sviluppare nuovi sistemi produttivi e di cogliere grandi opportunità, le imprese campane lo possono fare grazie al supporto del Pnrr e di tutti i contributi che nei prossimi mesi arriveranno”.

L’indagine sulle aziende è stata condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, mentre a concludere i lavori è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L evento di Ifm è organizzato da Regione Campania in collaborazione con Cerved, Università Luiss, con il sostegno di Confindustria, Simest e con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews.

L’assessore all attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello: “Oggi abbiamo dimostrato con questa manifestazione che la Campania vuole reagire al Covid, alla guerra e a tutte quelle che sono le contrarietà che attraversiamo e con forza e con impegno i nostri imprenditori riescono a migliorare il territorio perché se gli imprenditori lavorano bene, sicuramente ne beneficia il territorio”.

Di seguito i nomi delle 60 aziende premiate divise per provincia: Avellino (8): Acca Software, Aliberti Multiservizi, Bruno, Cofren, HCM, I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati), Torello Trasporti, Vitillo. Benevento (3): Relegno, Rummo, Ten Project. Caserta (5): Calzaturificio Dema, Futura Line Industry, MD, Progest, Proma. Napoli (34): A. Abete, Agora, Atelier Vacanze, Be Green Tannery Innovazione Conciaria Italiana, BKL, Caffè Borbone, Chimpex Industriale, Ciao People, Com-Cavi, Energas, Esseti Farmaceutici, Farmacosmo, Ferone Pietro E C., Futura, Gori, I.D.V., Icommerce, Industry A.M.S., Italcoat, Laminazione Sottile, Live Show Food, Ludoil Energia, Mare Engineering, Marigo Italia, Napoli Canale 21, Okolab, Pagano, S. Paolo Ristorazione, Sapa, Sideralba, Stress, Travellero, Villa Delle Querce, Wind. Salerno (10): Balestrieri Holding, Convergenze, Di Mauro Officine Grafiche, F.I.A.D., Fisiopharma, Genetic, Healthware Group, S.A.R.I.M., Tecnocap, Trans Italia.