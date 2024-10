Infortuni: in Senato voto unanime per risoluzione bipartisan su sicurezza lavoro

Infortuni: in Senato voto unanime per risoluzione bipartisan su sicurezza lavoro

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Via libera all'unanimità in Senato alla risoluzione unitaria della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta da Tino Magni di Avs. L'Aula ha approvato ...