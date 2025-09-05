Inghilterra, durissimo colpo per il governo del laburista Keri Starmer: la vicepremier Angela Rayner ha infatti annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo casa.

Inghilterra, accertate le irregolarità fiscali da parte di Angela Rayner per l’acquisto della seconda casa

Angela Rayner, vicepremier UK, è finita al centro di uno scandalo.

La donna aveva infatti acquistato un appartamento dal valore di 800.000 sterline a Hove, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Secondo le indagini però la Rayner ha violato il codice di condotta ministeriale nell’acquisto di questa seconda casa. L’ammanco sarebbe di circa 400.000 sterline. L’inchiesta è stata condotta da Sir Laurie Magnus, il quale ha consegnato le conclusioni direttamente a Starmer. Angela Rayner ha sì ammesso l’errore, ma ha anche detto di essersi affidata a consulenze che pensava fossero corrette, in particolare da parte di uno studio legale che ha seguito la transazione. Lo studio in questione ha però negato tutto, alimentando ancora di più la polemica.

Inghilterra, la vicepremier Angela Rayner si dimette

Dopo l’accertamento delle irregolarità fiscali per l’acquisto di una seconda casa, la vicepremier Angela Rayner ha annunciato le sue dimissioni. Decisione confermata dalla stampa britannica e che rappresenta un colpo durissimo per il governo del laburista Starmer, che avrebbe detto: “una decisione difficile ma necessaria.” Secondo sempre la stampa britannica, il premier avrebbe già pronto a trovare un sostituto nelle prossime ore. Tra i nomi papabili, Wes Streeting, ministro della Sanità, e Yvette Cooper, titolare dell’Interno.