Inizia al Milano Luiss Hub il Ciclo di Interviste sulla Cultura Italiana: Scopri le Bellezze del Nostro Patrimonio

Il Milano Luiss Hub ha recentemente inaugurato un ciclo di interviste intitolato “Il tuo mondo, domani”, curato dal noto giornalista e scrittore Massimo Nava. Questo progetto ha l’obiettivo di mettere in luce le voci di protagonisti significativi della vita culturale e scientifica, sia milanese che nazionale. La serata di apertura ha visto come ospite il Sovrintendente e Direttore Artistico del prestigioso Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, il quale ha condiviso la sua visione sul valore della cultura per la coesione sociale.

Un nuovo inizio per il dialogo culturale

La manifestazione, che si svolge presso il Milano Luiss Hub, rappresenta un’importante opportunità per la cittadinanza di partecipare attivamente a discussioni sui temi attuali. La presenza di figure come Rita Carisano, Direttore Generale della Luiss, sottolinea l’impegno dell’Università nel promuovere un dialogo costruttivo con la comunità. In apertura, il Presidente dell’Università Luiss, Giorgio Fossa, ha evidenziato come questa iniziativa non solo si propone di esportare il modello formativo dell’Università, ma anche di rafforzare il legame con il tessuto cittadino.

Focus sull’eccellenza culturale

Il ciclo di interviste si distingue per la varietà di temi che verranno trattati, spaziando dal cinema alla moda, dall’informazione alla salute. Ogni mese, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare e interagire con personalità di spicco, come l’attrice Cristiana Capotondi, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e l’imprenditrice Sabina Belli, solo per citarne alcuni.

Un ecosistema culturale in evoluzione

Nato nel 2017 grazie alla sinergia tra il Comune di Milano, l’Università Luiss, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, il Milano Luiss Hub si è affermato come un importante polo d’innovazione e cultura. Situato in Via Massimo D’Azeglio, 3, nel cuore dell’Innovation District, l’Hub è dedicato alla sperimentazione di modelli di formazione e imprenditorialità, promuovendo un ambiente di collaborazione sociale.

L’impatto sulle future generazioni

Il messaggio chiave di queste interviste è l’importanza della cultura come motore di sviluppo e coesione. Attraverso il confronto tra esperienze personali e visioni future, il ciclo Il tuo mondo, domani si propone di stimolare un dibattito profondo e significativo sulle trasformazioni in atto nella società. Ogni incontro rappresenta un passo verso una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini nella vita culturale.

Il Milano Luiss Hub si configura non solo come un luogo di incontro, ma come un vero e proprio laboratorio culturale dove idee e conoscenze si intrecciano, arricchendo il panorama culturale di Milano. La registrazione online consente di partecipare agli eventi, offrendo l’opportunità di intraprendere un affascinante viaggio nel futuro della cultura e della società italiana.