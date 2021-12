Inps: parte oggi la campagna di comunicazione istituzionale 'L'Italia del Noi'

Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Diffusa sulle principali tv e radio, guarda ai temi dell’impegno, della solidarietà e della centralità dell’Istituto nel Paese. Tridico: “In un momento così difficile è ancora più importante che i cittadini siano consapevoli del nostro sistema di solidarietà sociale e del fatto che non sono soli”.

“Ci prendiamo cura di ognuno perché siamo di tutti. Inps, l’Italia del noi”. Con questo messaggio parte il 26 dicembre la campagna di comunicazione istituzionale di INPS.

“È un messaggio importante – commenta il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico – perché dopo questo lungo periodo in cui la pandemia ha moltiplicato le incertezze e le difficoltà delle persone, è aumentato il bisogno di solidarietà, di welfare, di protezione. INPS è stato in prima linea nell’affrontare questa situazione, lo ha fatto con un impegno straordinario e vogliamo che tutti gli italiani ne siano consapevoli, perché significa essere consapevoli anche del fatto che non sono soli, che possono contare su un Paese che ha la forza del noi.

Il nostro impegno è far crescere il dialogo con gli italiani e grazie alla comunicazione potremo avere un cittadino più informato e consapevole del valore del nostro welfare”.