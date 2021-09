Instagram lancia la nuova funzione “Cerca la mappa”

Roma, 21 set. (askanews) – Instagram ha lanciato la funzione “Cerca sulla mappa” per aiutare le persone a scoprire nuovi luoghi da visitare, come ristoranti, caffè e parchi, in base alla propria posizione.

La funzione è stata implementata sulla base dei comportamenti di molti utenti che utilizzano Instagram per condividere le foto dei luoghi che visitano attraverso gli hashtag.

“Cerca sulla mappa” può essere utilizzata o premendo sulla nuova icona della mappa nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione, dove vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie vicino alla propria posizione attuale.

O usando la ricerca degli hashtag. Ad esempio, quando un utente fa una ricerca utilizzando l’hashtag #ristorante, nei risultati appariranno le attività commerciali nelle vicinanze pubblicate con quell’hashtag.

La nuova funzione sarà disponibile inizialmente in alcuni paesi selezionati, tra cui Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. In futuro verrà estesa ad altri paesi.