inter batte juve 3-2: il cartellino rosso contestato è al centro della discussione

derby d'italia spettacolare: gol, parate decisive e un rosso contestato che ha inciso sull'esito della partita. analizziamo i momenti chiave e le ripercussioni arbitrarie

Inter e Juventus si sono sfidate al Meazza in una partita vibrante, decisa soltanto nei minuti finali da un destro da fuori area di Zielinski: 3-2 per i nerazzurri. Il successo rilancia l’Inter in classifica, mentre l’esito del match resterà a lungo al centro delle discussioni per l’espulsione di Kalulu e per alcune scelte arbitrali contestate.

Svolgimento della partita

La partita è stata un continuo rincorrersi di occasioni e ribaltamenti di fronte. Fin dalle prime battute entrambe le squadre hanno provato a imporre il proprio ritmo, con la Juventus spesso padrone del possesso e l’Inter pronta a colpire in transizione. La rete decisiva è arrivata solo al termine di una prolungata pressione dei padroni di casa: un tiro di Zielinski dal limite che ha battuto il portiere e ha spezzato l’equilibrio.

L’episodio chiave: l’espulsione di Kalulu

Il momento che ha infiammato il match è stata l’espulsione di Kalulu, ritenuta determinante dai tifosi e dagli addetti ai lavori. L’intervento ha scatenato vivaci proteste dalla panchina: le immagini televisive mostrano un contrasto ravvicinato, ma non offrono un’indicazione netta che abbia tranquillizzato gli osservatori. Il rosso, sanzionato dall’arbitro, ha lasciato aperto il dibattito sul corretto uso del VAR e sui criteri adottati in quella circostanza.

Primo tempo: equilibrio e intensità

La prima frazione è stata combattuta: al 17’ un cross di Lautaro ha causato l’autorete di Cambiaso, ma poco prima della mezz’ora lo stesso Cambiaso ha riportato il risultato in parità con una deviazione ravvicinata. Il tempo è proseguito con interventi decisivi sulla linea, legni colpiti e varie occasioni da entrambe le parti. Sul finire del primo tempo l’arbitro ha espulso Kalulu per somma di ammonizioni; la dinamica dell’episodio e la mancata revisione con il VAR hanno contribuito ad alimentare polemiche.

Impatto tattico dell’inferiorità numerica

L’espulsione ha richiesto immediati aggiustamenti tattici alla squadra rimasta in dieci: coperture più strette sulle fasce, ridefinizione della catena difensiva e minore aggressività nelle ripartenze.

Secondo tempo: rimonta e fasi decisive

Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus non si è chiusa in difesa: ha costruito contropiedi pericolosi e risposte efficaci. Al 75’ Pio Esposito, subentrato nella ripresa, ha insaccato di testa su cross di Dimarco, portando l’Inter in vantaggio e rompendo l’equilibrio. La reazione bianconera è arrivata poco dopo: al minuto 82 il capitano Locatelli ha trovato il pareggio con una giocata rapida in area, mostrando grande carattere.

Parate decisive e il gol che chiude il match

Nella fase finale il portiere avversario è stato protagonista con una serie di interventi che hanno più volte tenuto viva la sua squadra. Tuttavia, la partita ha preso la piega definitiva quando Zielinski, con un preciso tiro da fuori, ha trovato lo spazio per battere il portiere e fissare il punteggio sul 3-2. Nei minuti di recupero un salvataggio sulla linea di Koopmeiners su una conclusione di Bonny ha aggiunto pathos agli ultimi istanti.

Dibattito sull’arbitraggio e conseguenze

L’attenzione si è concentrata sull’operato dell’arbitro La Penna, in particolare sulla gestione dell’espulsione di Kalulu e sulla mancata chiamata del VAR in quella circostanza. Le immagini non hanno fornito certezze assolute, e questo ha alimentato critiche e domande sul protocollo di intervento. È attesa una verifica della commissione arbitrale per chiarire i motivi tecnici alla base delle decisioni prese.

Impatto in classifica e prossimi sviluppi

Il successo permette all’Inter di guadagnare terreno in campionato, mentre la Juventus dovrà metabolizzare la sconfitta e prepararsi a reagire nelle prossime giornate. Entrambi i club valuteranno aspetti tattici e scelte di rosa in vista degli impegni nazionali e internazionali. Sul piano mediatico, il match riaccende il confronto sull’uso della tecnologia e sulla discrezionalità arbitrale, con possibili riflessioni sui protocolli VAR nei giorni a venire.