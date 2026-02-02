Un appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, si è verificato un episodio drammatico che ha coinvolto un tifoso interista. Quest’ultimo ha lanciato un petardo contro il portiere avversario, Emil Audero. Tale gesto sconsiderato ha portato a gravi conseguenze per il responsabile, il quale ha subito un incidente mentre maneggiava l’artificio esplosivo.

Il momento dell’incidente

La situazione è avvenuta poco dopo l’inizio del secondo tempo, quando un ultrà ha deciso di lanciare un petardo verso il campo, sfiorando Audero, che è crollato a terra sotto il forte boato. I compagni di squadra, tra cui Dimarco e Lautaro, si sono precipitati a verificare le condizioni del portiere, mostrando solidarietà e condannando l’atto di violenza. La scena ha suscitato la preoccupazione di tutti i presenti, compreso l’allenatore Chivu, visibilmente scosso.

Le reazioni immediate

Dopo l’incidente, la curva interista ha esposto uno striscione che sembrava una protesta contro la proprietà dell’Inter, Oaktree. Tuttavia, il gesto di lanciare il petardo ha suscitato una reazione negativa in tutto l’ambiente calcistico. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha condannato l’episodio, sottolineando che non rappresenta i valori dello sport. La professionalità di Audero, che è riuscito a riprendersi e a completare la partita, è stata lodata da tutti, ma la condanna del gesto è stata unanime.

Conseguenze e sanzioni

Le autorità calcistiche sono pronte ad agire. L’Inter rischia una multa che potrebbe arrivare fino a 50 mila euro e, in caso di ulteriori atti di violenza, la sospensione della curva durante le prossime partite. Il presidente della Lega, Ezio Simonelli, era presente e ha assistito di persona all’incidente, rendendo la situazione ancora più delicata. La prossima partita in casa dell’Inter sarà contro la Juventus, un match di grande importanza in cui la sicurezza dovrà essere garantita a tutti i costi.

Il destino del tifoso coinvolto

Il tifoso che ha lanciato il petardo ha subito un infortunio serio, perdendo alcune dita a causa di un’esplosione accidentale del petardo che stava maneggiando. Dopo l’incidente, è stato portato in ospedale e, una volta dimesso, dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto insensato. La sua azione ha non solo provocato danni a se stesso, ma ha anche gettato un’ombra sull’intera tifoseria interista, che ora si trova a dover affrontare le ripercussioni di un atto isolato ma grave.

Il centrale dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha espresso la sua preoccupazione per la salute di Audero e ha dichiarato che la squadra ha scelto di non andare a salutare i tifosi dopo la vittoria, come segno di protesta contro questi gesti violenti. La squadra desidera promuovere un calcio sano e lontano da atti di violenza, un obiettivo che ora appare più difficile da raggiungere a seguito di quanto accaduto.