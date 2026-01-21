Interventi dei Vigili del Fuoco a Catanzaro: Emergenza Maltempo e Sicurezza Pubblica

La crisi meteorologica che ha colpito la Calabria ha generato condizioni di emergenza, specialmente nel quartiere Lido di Catanzaro. Le forti mareggiate e le intense precipitazioni hanno causato gravi allagamenti, rendendo inaccessibili numerosi edifici e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Un caso emblematico è quello di un tecnico dell’Enel, rimasto intrappolato nella sua auto in un’area inondata da quasi un metro d’acqua.

I vigili del fuoco, attivi nella notte, sono riusciti a salvarlo, dimostrando l’importanza del loro operato in queste situazioni critiche.

Interventi e soccorsi nella notte

Nel corso delle ultime dodici ore, i vigili del fuoco hanno compiuto ben 65 interventi a Catanzaro, affrontando una serie di emergenze legate al maltempo. Il quartiere Lido è stato il più colpito, con il mare che ha invaso il lungomare, allagando abitazioni e attività commerciali, specialmente nelle vicinanze del porto.

Operazioni di evacuazione e soccorso

Oltre al salvataggio del tecnico dell’Enel, i soccorritori hanno effettuato l’evacuazione cautelativa di due residenti che vivevano in zone particolarmente a rischio. Le operazioni si sono svolte in un clima di grande tensione e urgenza, ma fortunatamente non si sono registrate situazioni di emergenza immediata per la vita delle persone coinvolte.

Stato della rete fognaria e allagamenti

Un altro aspetto preoccupante riguarda la rete fognaria della città, che secondo l’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, è inadeguata a gestire il volume d’acqua accumulato. A causa di questo, l’acqua ha raggiunto livelli critici, tra 1,5 e 2 metri, causando l’interruzione dell’energia elettrica per circa 270 abitazioni, a seguito dell’inondazione di una cabina elettrica.

Necessità di interventi futuri

Per far fronte a questa emergenza, sarà necessario un intervento delle idrovore una volta che il livello dell’acqua diminuirà. I vigili del fuoco, supportati da squadre specializzate, continuano a monitorare la situazione e a intervenire dove necessario. Attualmente, ci sono 10 interventi in corso e circa 50 richieste di aiuto in attesa di essere espletate.

Allerta meteo e misure di sicurezza

In risposta alle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Catanzaro ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e dei servizi educativi, oltre alla sospensione delle attività sportive. L’allerta meteo rossa ha portato a misure di sicurezza straordinarie, inclusa l’interdizione della circolazione su alcune strade e il divieto di accesso a parchi e aree pubbliche, per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’amministrazione comunale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione ai bollettini meteo, dato che il maltempo potrebbe continuare a persistere nelle prossime ore. In questo contesto, il Centro Operativo Comunale è attivo per monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari.