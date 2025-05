Un progetto ambizioso per Roma

La città di Roma si prepara a vivere un’importante trasformazione grazie agli interventi giubilari che, come sottolineato dal Sindaco Roberto Gualtieri, non si concentrano solo sulla quantità, ma puntano a garantire una qualità superiore nelle opere urbanistiche. Con 156 interventi già realizzati o in fase di completamento, la mostra ‘Opere del Giubileo e architettura sacra’ rappresenta un momento cruciale per riflettere su come la capitale possa rinnovarsi e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

Rivoluzione degli spazi urbani

Il Sindaco ha evidenziato l’importanza di un’inversione di rotta nella progettazione degli spazi urbani, tradizionalmente pensati per il traffico veicolare. L’obiettivo è quello di creare aree più vivibili, con maggiore attenzione al verde e al riequilibrio degli spazi. Questa nuova visione mira a trasformare Roma in una città dove la bellezza architettonica si sposa con la funzionalità e il benessere dei cittadini. Gualtieri ha affermato che il lavoro svolto finora sta già dando i suoi frutti, contribuendo a una Roma più sostenibile e accogliente.

Un futuro oltre il Giubileo

La riflessione sugli interventi giubilari non si limita al presente, ma si proietta verso il futuro. Il Sindaco ha sottolineato come queste opere possano alzare l’asticella degli obiettivi per la città anche dopo il Giubileo, suggerendo che il cambiamento in atto non sia solo temporaneo, ma parte di un processo più ampio di rinnovamento urbano. La mostra rappresenta quindi non solo un’esposizione di opere, ma un’opportunità per immaginare una Roma diversa, in cui la qualità della vita e la bellezza architettonica siano al centro della progettazione urbana.