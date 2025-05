Un nuovo approccio all’urbanistica romana

La città di Roma si trova al centro di una trasformazione urbanistica significativa, grazie agli interventi previsti per il Giubileo. Il sindaco Roberto Gualtieri ha recentemente presentato una mostra alla Casa dell’Architettura, evidenziando l’importanza di questi progetti non solo in termini di quantità, ma soprattutto di qualità.

Con 156 interventi già avviati, Roma sta dimostrando che è possibile coniugare bellezza e funzionalità, creando spazi urbani più vivibili e sostenibili.

Ambizione e qualità nei progetti giubilari

Gualtieri ha sottolineato come la linea guida per i cantieri giubilari sia stata quella di puntare su un’architettura trasformativa. Non si tratta solo di abbellire la città, ma di ripensare gli spazi urbani in modo da favorire una maggiore vivibilità. Questo implica un’attenzione particolare al verde e al riequilibrio degli spazi, in contrapposizione a una visione passata che privilegiava il traffico automobilistico. La sfida è quella di creare un ambiente urbano che risponda alle esigenze dei cittadini, promuovendo una qualità della vita superiore.

Il futuro dell’urbanistica a Roma

Il sindaco ha anche accennato alla necessità di riflessioni post-giubileo, suggerendo che gli interventi attuali potrebbero alzare l’asticella degli obiettivi futuri. La mostra ‘Opere del Giubileo e architettura sacra’ non è solo un’esposizione, ma un’opportunità per riflettere su come Roma possa evolversi, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. La città, con la sua storia millenaria, ha bisogno di un approccio che integri il passato con le sfide moderne, creando un contesto urbano che sia al tempo stesso rispettoso della sua eredità e proiettato verso il futuro.