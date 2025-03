Intervento chirurgico al fegato con sistema robotico in Italia

Un traguardo storico per la chirurgia italiana

Per la prima volta in Italia, un intervento chirurgico al fegato è stato eseguito utilizzando il sistema robotico Da Vinci Single Port. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nella chirurgia mininvasiva, aprendo nuove possibilità per il trattamento di patologie epatiche. L’operazione, effettuata su una donna di 50 anni presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è stata condotta da un’equipe altamente specializzata nella chirurgia epatobiliopancreatica, mininvasiva e robotica, sotto la guida del professor Riccardo Memeo.

La tecnologia Da Vinci e i suoi vantaggi

Il sistema robotico Da Vinci Single Port consente di eseguire interventi chirurgici con un numero ridotto di incisioni, riducendo così il trauma per il paziente e accelerando i tempi di recupero. Grazie a questa tecnologia, i chirurghi possono operare con una precisione senza precedenti, visualizzando l’area operativa in 3D e con ingrandimenti che migliorano la loro capacità di intervento. Questo approccio non solo migliora i risultati clinici, ma offre anche un’esperienza post-operatoria meno dolorosa per i pazienti.

Il direttore sanitario dell’ospedale Miulli, Vitangelo Dattoli, ha commentato con entusiasmo questo traguardo: “Questo corona un percorso che ha sempre caratterizzato il Miulli. Noi siamo stati precursori, negli anni ’90 abbiamo i primi esempi di robot per la chirurgia urologica”. Le parole di Dattoli evidenziano l’impegno dell’ospedale nel rimanere all’avanguardia nella tecnologia chirurgica, contribuendo a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Il futuro della chirurgia robotica in Italia

Questo intervento rappresenta solo l’inizio di una nuova era per la chirurgia robotica in Italia. Con l’evoluzione continua della tecnologia e l’aumento delle competenze chirurgiche, è probabile che sempre più ospedali adotteranno sistemi simili per trattare una varietà di condizioni. La speranza è che questi progressi possano portare a una riduzione delle complicazioni post-operatorie e a un miglioramento generale della salute dei pazienti.