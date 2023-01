Intervento "fuori stagione" del 115: rimosso nido di vespa velutina

Si tratta del calabrone originario dell’estremo oriente che è arrivato in Liguria nel 2012 diffondendosi in Toscana, rimosso nido di vespa velutina

In Toscana intervento “fuori stagione” del 115 che poche ore fa ha rimosso un nido di vespa velutina.

Da quanto si apprende dopo la segnalazione i Vigili del Fuoco di Pisa sono dovuti intervenire in via Bargagna. Proprio lì era stato localizzato il nido da bonificare. Si trattava effettivamente di un grosso e voluminoso nido di Vespa Velutina, il “calabrone” che uccide le api.

Pisa, rimosso un nido di Vespa velutina

E proprio i giorni miti di inizio anno hanno spinto le api a sciamare fuori stagione e stimolato i loro predatori.

La “velutina” o orientale è un calabrone originario dell’estremo oriente che è arrivato in Liguria nel 2012. Da allora la vespa si sta diffondendo anche in Toscana. Erano stati censiti infatti, secondo i media, “già diversi casi nella Provincia di Massa Carrara e Lucca, mentre, quello in questione è il primo intervento di questo tipo nella provincia di Pisa”.

Procedure di intervento in aggiornamento

I Vigili del Fuoco e l’Asl hanno attuato i protocolli di intervento ed hanno rimosso il nido di Vespa Velutina in sicurezza.

E sul tema il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa sta aggiornando le sue procedure di intervento. Pisa Today spiega che “è possibile segnalare tempestivamente situazioni simili al Unico di Emergenza 112”.