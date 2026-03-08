Forza Italia ha ufficializzato a Saint-Vincent la proposta di estendere la collaborazione con Union Valdotaine alle elezioni nazionali del 2027 e a quelle europee

Alberto Cirio, vicepresidente di Forza Italia e presidente della Regione Piemonte, ha lanciato a Saint‑Vincent un’idea ambiziosa: trasformare a livello nazionale — e persino europeo — l’accordo che oggi tiene insieme la maggioranza in Valle d’Aosta. L’annuncio è stato fatto durante l’iniziativa pubblica “Azzurri in Vetta”, alla presenza del governatore valdostano Renzo Testolin, esponente dell’Union Valdotaine. L’obiettivo dichiarato è arrivare preparati alle prossime elezioni politiche del 2027 e, successivamente, al voto per il Parlamento europeo, allargando l’intesa territoriale a una coalizione più ampia fra aree alpine e regioni limitrofe.

Che cosa propone concretamente Forza Italia

La proposta mira a replicare su scala nazionale e comunitaria il modello che funziona oggi in Valle d’Aosta: un’intesa fra forze centriste e autonomiste costruita sul terreno locale. L’idea è tradurla in uno schema di collaborazione strutturato, capace di armonizzare posizioni su infrastrutture, autonomie locali e strategie di sviluppo territoriale. In pratica si tratta di mettere in rete competenze amministrative e reti politiche periferiche per dare maggiore peso alle istanze locali nelle sedi nazionali ed europee.

Questioni aperte: coordinamento e compatibilità

Sul piano pratico emergono interrogativi non banali. Coordinare più livelli istituzionali e rispettare vincoli e procedure europee richiederà tempo e lavoro tecnico-politico: dalle regole sui collegi alla rendicontazione delle campagne, fino all’allineamento sui dossier Ue. Esperti come Marco Santini, analista fintech con esperienza in Deutsche Bank, sottolineano l’importanza di indicatori concreti di performance e di meccanismi di monitoraggio: senza criteri chiari, la proposta rischia di restare un contenitore vuoto.

Reazioni e nodi operativi

La presenza in sala di Testolin ha dato peso politico all’iniziativa, ma la fattibilità dipenderà molto dalle condizioni che porrà l’Union Valdotaine. Sul tavolo ci sono negoziati difficili: spartizione dei posti nelle liste, scelte sui candidati, programmi condivisi su autonomia e investimenti locali. Per evitare sovrapposizioni e conflitti interni sarà necessario definire un perimetro di collaborazione e regole di governance precise, con scadenze e criteri di due diligence politica e regolamentare.

Impatto sulla macchina elettorale

Se l’accordo venisse formalizzato, cambierebbero alcune dinamiche elettorali: una coalizione che includa forze autonomiste può riequilibrare rapporti di forza locali e incidere sulle strategie nazionali, specie nelle aree dove questi soggetti hanno consenso consolidato. Ma allargare troppo il perimetro rischia di complicare l’elaborazione di un programma unitario. Santini avverte che la gestione dei collegi e delle posizioni interne sarà il punto più critico: servono regole sui tempi, sulla ripartizione dei seggi e sulla compliance delle campagne comuni.

Bilancio politico: opportunità e rischi

Il vantaggio evidente sarebbe una rappresentanza più robusta delle istanze territoriali, con maggiore peso nelle decisioni nazionali ed europee. Dall’altra parte, un raggruppamento troppo composito può indebolire la coesione e la capacità di sintesi su temi chiave. Tradurre un’intesa tattica in una piattaforma politica sostenibile impone criteri operativi chiari, meccanismi di verifica e calendari definiti.

Cosa succederà ora

Nei prossimi mesi si vedrà se la proposta resterà un laboratorio politico regionale o diventerà una vera alleanza in vista del 2027 e delle europee. Decisive saranno le condizioni poste dall’Union Valdotaine, la fissazione di scadenze e criteri operativi e la capacità dei soggetti coinvolti di bilanciare interessi locali e strategie nazionali. Come ricorda Santini, ogni espansione politica richiede cautela: senza regole chiare aumentano le frizioni tra territori con aspettative e priorità diverse.