Tra sarcasmo e ammirazione: i concorrenti preferiti e le osservazioni taglienti di Selvaggia Lucarelli su Ballando 2025. La verità dopo la finale.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le Stelle, condividendo sui social i suoi commenti più sinceri e ironici sui concorrenti del 2025. Tra preferenze dichiarate e osservazioni taglienti, la giurata mette nero su bianco chi ha conquistato il suo cuore… e chi no.

Selvaggia Lucarelli, dal cuore alla critica: tra preferenze e osservazioni pungenti

“Cose che mi sono piaciute di Ballando con le Stelle 2025”, è il titolo dell’ultimo post Instagram di Selvaggia Lucarelli, in cui la giurata ha condiviso i propri appunti scritti sul telefono.

Al di fuori del podio dei favoriti, Lucarelli riserva commenti ironici e vivaci ad altri partecipanti. Beppe Convertini viene paragonato a un Forrest Gump moderno: “Lui correva, noi lo abbiamo seguito… LUI era la META”. Emma Coriandoli e Filippo Magnini vengono descritti rispettivamente per la loro arguzia e per il rancore giovanile, mentre Rosa Chemical viene liquidato come fenomeno innocuo: “ha sdoganato il feticismo dei piedi a Ballando”.

Non mancano i commenti più taglienti: Barbara D’Urso, con il suo mondo dorato, viene ironicamente avvicinata al pubblico comune; Pasquale La Rocca è “con il sorriso stampato e lo sguardo di chi chiede aiuto”; Rossella Erra riceve la frase memorabile: “ti ignorerò talmente tanto che alla fine dubiterai della tua stessa esistenza”.

Infine, Lucarelli tocca altri volti iconici come Martina Colombari, Paolo Belli, Nancy Brilli e Marcella Bella, sottolineando tra ironia e ammirazione la loro unicità: “balla smutandata e allegra… perché non vuole vincere, vuole solo ricordare che a 70 anni ha due gambe dritte e magre come i pali dell’altra tensione. Erotica”.

“Chi sono gli intoccabili”. Selvaggia Lucarelli svela i retroscena dopo la finale di Ballando

Tra ironia e sincerità, emerge chiaramente il suo affetto per due concorrenti considerati intoccabili: Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Su Fognini scrive: “Fabio Fognini e la sua oscillazione continua tra personalità di età anagrafiche diverse… Comunque sia chiaro: le sue personalità mi andavano bene tutte. Mi andrebbe bene pure quella da Ted Bundy”. Fognini viene descritto come un caleidoscopio di identità, che passa dall’adolescente timido al campione estroso, sempre capace di conquistare l’attenzione.

Francesca Fialdini, invece, colpisce per la sua resilienza: “Bella che fa male e si fa male… sorride e balla leggiadra come se niente fosse. Perché lei Ballando se l’è studiato tutto nel cervello, come Alessio di Temptation Island”.

Anche Andrea Delogu ottiene una menzione positiva per la sua naturalezza e simpatia: “Andrea Delogu e quella capacità di parlare e rendere interessante pure un racconto sul liquido antirefrigerante”.