Un evento sportivo si trasforma in emergenza sanitaria a causa di acqua contaminata.

Oltre 100 intossicati a Valdagno

Il primo maggio, durante una marcia podistica a Valdagno, in provincia di Vicenza, si è verificato un episodio di intossicazione che ha coinvolto oltre 100 partecipanti. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti versa in condizioni gravi, ma l’accaduto ha sollevato preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali.

La scoperta dell’intossicazione

L’allerta è scattata quando diversi partecipanti all’evento hanno iniziato a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno. Le indagini iniziali hanno rivelato un elemento comune tra i pazienti: tutti avevano bevuto acqua da fontane private, non collegate all’acquedotto. Questo ha portato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica a intervenire prontamente per accertare la situazione.

Indagini e misure preventive

Le autorità hanno avviato accertamenti e prelievi sulle fontanelle sospettate di essere la fonte dell’intossicazione. I risultati degli esami di laboratorio sull’acqua sono attesi nei prossimi giorni. Nel frattempo, il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua di due fontane specifiche: quella di “Masteghini o fontana del Cengio” e quella della “Fanana”. La contaminazione potrebbe essere stata causata dalle avverse condizioni meteorologiche delle settimane precedenti, che hanno potuto influenzare la qualità dell’acqua.

La risposta della comunità

La comunità di Valdagno si è mobilitata per garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità locali stanno collaborando con i servizi sanitari per monitorare la situazione e prevenire ulteriori casi di intossicazione. L’evento podistico, che doveva essere un momento di festa e sportività, si è trasformato in un’emergenza sanitaria, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle fonti d’acqua pubbliche e private.