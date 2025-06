Inzaghi lascia l’Inter dopo la disfatta in Champions: l’annuncio sulla nuova squadra

Dopo giorni di ipotesi e tensioni crescenti, arriva la conferma ufficiale: Simone Inzaghi e l’Inter hanno deciso di separare le proprie strade. Un addio che chiude un capitolo importante della storia recente nerazzurra, segnato da alti e bassi, ma soprattutto da aspettative non del tutto soddisfatte. L’incontro decisivo tra l’allenatore e la dirigenza ha sancito la fine di un rapporto che, dopo le ultime delusioni in Champions League, non poteva più proseguire.

Ora l’Inter guarda al futuro, mentre Inzaghi si prepara a nuove sfide.

Inzaghi lascia l’Inter dopo la disfatta in Champions: l’annuncio

Simone Inzaghi in una lunga lettera, ha rivolto un saluto alla famiglia nerazzurra, annunciando che è arrivato per lui il momento di lasciare il club dopo un percorso di quattro anni durante i quali ha dato tutto.

“In questi quattro anni ho dato tutto, l’Inter è sempre stata il mio primo e ultimo pensiero della giornata. In una giornata difficile come quella di oggi è giusto ribadire il mio senso di gratitudine verso tutti. Non vi dimenticherò mai”.

Ha ricordato i sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, e il percorso in UEFA Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, come testimonianza tangibile del lavoro svolto insieme al suo staff e a tutta la squadra. Ha ringraziato gli azionisti per la fiducia sempre dimostrata, il Presidente e i suoi collaboratori per l’aiuto e il dialogo quotidiani.

“In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso”.

Infine, ha dedicato un’ultima parola ai milioni di tifosi nerazzurri che lo hanno sostenuto, pianto con lui nei momenti difficili e festeggiato insieme i successi, assicurando che non li dimenticherà mai.

Il presidente Beppe Marotta ha poi voluto salutare l’allenatore piacentino, ringraziandolo a nome dell’azionista Oaktree e di tutto il club per il lavoro svolto, la passione dimostrata e la sincerità nel confronto:

“Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.

Inter, è già tempo di scegliere il nuovo allenatore

L’Inter deve trovare in fretta un nuovo tecnico, visto che l’11 giugno partirà per il Mondiale per club a Los Angeles. In pole position c’è Cesc Fabregas, attualmente legato al Como, con cui ci sono già stati contatti dopo l’ultima giornata di campionato. Dietro di lui c’è De Zerbi, che però ha smentito in queste ore qualsiasi approccio con club.

Inzaghi lascia l’Inter dopo la disfatta in Champions: l’annuncio sulla nuova squadra

A quattro anni esatti dall’annuncio del suo arrivo all’Inter, Inzaghi ha informato il club della sua intenzione di concludere anticipatamente la sua esperienza nerazzurra, prima della naturale scadenza del contratto prevista per il 2026, accettando l’offerta dell’Al Hilal da 25 milioni all’anno.

Questa nuova avventura in Arabia partirà molto presto: il tecnico dovrebbe volare verso Miami già questo fine settimana, dove il suo nuovo team esordirà al Mondiale per club contro il Real Madrid il 18 giugno.