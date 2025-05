Il futuro di Simone Inzaghi è sempre più un rebus. Mentre all’Inter si respira un’aria pesante tra bilanci, attese e tensioni interne, dall’Arabia Saudita rimbalza con insistenza una voce che prende sempre più forma: l’Al-Hilal avrebbe già ottenuto una promessa dal tecnico nerazzurro per guidare la squadra nelle prossime due stagioni.

Un’offerta faraonica che potrebbe spingerlo a dire addio all’Italia e iniziare una nuova avventura a Riad.

Simone Inzaghi parla oggi al Media Day: parte la settimana della finale di Champions

Simone Inzaghi romperà oggi il silenzio stampa in occasione del Media Day ufficiale organizzato dall’Inter al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’evento, che apre ufficialmente la settimana della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, prevede un fitto programma di appuntamenti con i media.

Il live della giornata prenderà il via alle ore 14 con la conferenza stampa di Inzaghi, seguita alle 14.30 da quelle di Matteo Darmian e Marcus Thuram. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale del club, su inter.it e su Inter TV. La giornata si concluderà alle 17 con una puntata speciale di “Monday Talks”, il videopodcast di Inter Media House, che includerà immagini in esclusiva dell’allenamento dei nerazzurri, sempre in diretta sulle piattaforme ufficiali del club.

Inzaghi, aria pesante all’Inter: l’offerta dall’Arabia va accettata ora

Da giorni circolano con insistenza indiscrezioni su un possibile addio di Simone Inzaghi all’Inter al termine della stagione, indipendentemente dall’esito della finale di Champions League. Un incontro avvenuto la scorsa settimana in un circolo romano avrebbe rafforzato queste ipotesi.

Secondo quanto riportato dall’emittente saudita SSC Tv, il tecnico nerazzurro avrebbe già dato il suo assenso all’Al Hilal, pronto a offrirgli un biennale da 25 milioni netti a stagione. L’annuncio potrebbe arrivare subito dopo la finale contro il PSG, con Inzaghi in panchina già al Mondiale per club di giugno. Un emissario del tecnico sarebbe atteso a Riad nei prossimi giorni per definire i dettagli.

“Un consiglio a Inzaghi: accetti quella proposta. Si è già capito che aria tira, il clima è insostenibile per lui. Meglio una scelta diversa, meno stressante e con tanti soldi. Poi Simone è giovane: tra due o tre anni potrebbe tranquillamente tornare in Europa”, ha dichiarato Sandro Piccinini a ‘La Sciabolata’ di Repubblica.

Nonostante le voci sempre più insistenti e le offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, il futuro di Simone Inzaghi resta ancora avvolto nel mistero. La possibile partenza verso l’Al Hilal rappresenterebbe un cambio radicale nella carriera del tecnico, che potrebbe decidere di accettare una sfida economica e professionale molto diversa da quella europea, con l’ipotesi di un ritorno futuro in Italia o nel calcio continentale sempre aperta. Fino a quando non arriveranno conferme ufficiali, la trattativa rimane un capitolo aperto, destinato a tenere banco nel mondo del calcio nelle prossime settimane.