Nella conclusione emozionante della prima edizione di Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5, la vittoria è stata conquistata dalla piccola Carlotta D’Amico insieme alla sua mamma Erika. Questo talent show, celebre per la sua combinazione di grandi canzoni e intense emozioni, ha visto le coppie finaliste competere per il premio principale di 50.000 euro. Tra loro, hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione la coppia formata appunto da Carlotta e sua mamma, rappresentanti del team Mietta, e della giovane Sara insieme a suo papà Davide, facente parte del team Tatangelo.

Carlotta D’Amico e mamma Erika, il loro percorso

Carlotta D’Amico e sua madre Erika hanno trionfato nella prima edizione di Io Canto Family, portando a casa il premio di 50.000 euro destinato ai vincitori. Durante il percorso nello show, hanno dimostrato non solo grandi capacità canore, ma anche un legame affettuoso e una passione contagiosa che ha emozionato il pubblico e i giudici.

Ogni loro esibizione insieme era un’esplosione di energia e amore reciproco, evidenziato soprattutto quando salivano sul palco e intonavano brani emozionanti come “La prima cosa bella“, scelta per la loro prima esibizione nella finale. Nella sfida finale, hanno continuato a stupire con “Sei nell’anima“, una canzone che ha toccato profondamente Carlotta, portandola alle lacrime per l’intensa emozione. Erika ha mostrato una dolce preoccupazione per la reazione della figlia, abituata a vederla sempre sorridente. Michelle Hunziker, commossa, ha sottolineato che erano lacrime di gioia, testimonianza dell’affetto e della complicità tra madre e figlia.

Io Canto Family, chi sono le vincitrici

Carlotta D’Amico, la concorrente più giovane di Io Canto Family all’età di soli 8 anni, ha formato un tenero duo con sua mamma Erika, residenti a Santa Lucia del Mela, un piccolo comune di Messina. La loro storia è piena di emozioni: Erika ha avuto Carlotta quando era ancora minorenne, a soli 17 anni, e le due hanno condiviso ogni passo della loro crescita insieme. Dopo la fine della relazione con il padre di Carlotta, Erika ha incontrato Manuela, la sua compagna di vita, che ha sviluppato un profondo legame con la piccola.

Erika ha rivelato che, in caso di vittoria del montepremi, vorrebbe investire nel futuro di Carlotta, preoccupata di non poter garantirle un percorso di studi adeguato. D’altra parte, la vivace, tenera e simpatica Carlotta ha espresso il desiderio di utilizzare i soldi per un viaggio a New York, sognando grandi avventure.