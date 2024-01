Milano, 22 gen. (askanews) – Centinaia di persone in lutto hanno partecipato a Teheran i funerali dei guardiani della rivoluzione uccisi in quello che l’Iran ha definito un attacco aereo israeliano sulla Siria nel fine settimana. Cinque membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche sono stati uccisi in un attacco aereo a Damasco sabato, compreso il capo dell’intelligence dell’IRGC per la Siria e il suo vice.