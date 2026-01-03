Iran in crisi: le dichiarazioni di Trump e le reazioni della popolazione locale

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate notevolmente negli ultimi giorni, in concomitanza con le manifestazioni che hanno preso piede in varie città iraniane. La situazione è stata accentuata da affermazioni provocatorie da parte del presidente americano Donald Trump, il quale ha minacciato un intervento militare se le autorità iraniane continuassero a reprimere violentemente i manifestanti.

Il rappresentante dell’Iran presso le Nazioni Unite, Amir Saeed Iravani, ha ufficialmente scritto al segretario generale e al presidente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, chiedendo una condanna delle “minacce illecite” provenienti dagli Stati Uniti. La lettera è stata inviata dopo che Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a intervenire” se le autorità iraniane continuassero a colpire i manifestanti.

Le dichiarazioni di Trump e la risposta di Teheran

In un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Trump ha affermato che, nel caso in cui l’Iran “uccida violentemente i pacifici manifestanti”, gli Stati Uniti interverranno. Queste affermazioni sono state accolte con fermezza dai funzionari iraniani, tra cui il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Ali Larijani, che ha avvertito che l’interferenza americana porterebbe solo a caos nella regione e alla distruzione degli interessi statunitensi.

Le manifestazioni in Iran

Le proteste sono iniziate in risposta all’alta inflazione e alle difficoltà economiche che stanno affliggendo il paese. A partire da una manifestazione di commercianti a Teheran, il malcontento si è diffuso in diverse città, tra cui Qom e Mashhad. Le autorità hanno riportato almeno nove morti e numerosi arresti durante gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.

Il contesto economico e sociale

La crisi economica in Iran è aggravata da anni di sanzioni internazionali e da una forte inflazione che ha fatto crollare il valore della valuta nazionale. Secondo i rapporti, il rial ha perso oltre un terzo del suo valore contro il dollaro solo nell’ultimo anno. Questo ha portato a una crescente insoddisfazione tra la popolazione, che si è tradotta in manifestazioni sempre più diffuse.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha adottato un tono relativamente conciliatorio rispetto a quanto avvenuto in passato, ammettendo che il governo ha parte della responsabilità nella crisi attuale e promettendo impegni per affrontare i problemi economici. Tuttavia, la risposta del governo è stata comunque caratterizzata da un forte dispiegamento di forze di sicurezza e dalla repressione delle manifestazioni.

Le ripercussioni internazionali

Le parole di Trump non solo hanno scatenato reazioni in Iran, ma hanno anche portato a una crescente tensione tra il governo iraniano e le potenze occidentali. La situazione è ulteriormente complicata dal recente bombardamento di siti nucleari iraniani da parte degli Stati Uniti, che ha già innescato una serie di conflitti e attacchi nella regione. L’atteggiamento di Trump e le sue dichiarazioni possono essere visti come un tentativo di spingere l’Iran a modificare il suo comportamento riguardo al programma nucleare.

La situazione in Iran è estremamente volatile. Le manifestazioni di protesta continuano a crescere in risposta a una crisi economica profonda, mentre le affermazioni di Trump rischiano di inasprire ulteriormente le tensioni. I prossimi sviluppi saranno cruciali per comprendere se il governo iraniano riuscirà a mantenere il controllo della situazione o se le pressioni interne ed esterne porteranno a un’escalation del conflitto.