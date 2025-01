Iran: p. Chigi, 'Mantovano riferirà domani mattina al Copasir'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il Sottosegretario Mantovano, in veste di Autorità delegata, venendo incontro alle richieste delle opposizioni, ha dato immediata disponibilità al Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini, a riferire al Cop...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Il Sottosegretario Mantovano, in veste di Autorità delegata, venendo incontro alle richieste delle opposizioni, ha dato immediata disponibilità al Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini, a riferire al Copasir già domani mattina, e quindi per suo tramite al Parlamento". Si legge in una nota di palazzo Chigi.