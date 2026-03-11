Iran, Trump: "Guerra finirà presto, deciderò io quando"

(Adnkronos) - La guerra in Iran finirà "presto" perché "non è praticamente rimasto niente da colpire". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica ad Axios. E' rimasta "qualche piccola cosa qua e là... Quando deciderò che deve finire, finirà", h...

(Adnkronos) – La guerra in Iran finirà “presto” perché “non è praticamente rimasto niente da colpire”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista telefonica ad Axios. E’ rimasta “qualche piccola cosa qua e là… Quando deciderò che deve finire, finirà”, ha affermato Trump, riferendosi alla conclusione del conflitto. Il capo della Casa Bianca ha quindi ribadito che “la guerra sta andando alla grande. Siamo molto in anticipo rispetto al programma. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane”.

I Pasdaran hanno rivendicato oggi di aver colpito diverse basi americane in Kuwait e Bahrein nei 12 giorni della guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. “Infrastrutture chiave della base statunitense nel porto di Mina Salman, il centro nevralgico della Quinta Flotta degli Stati Uniti… sono state colpite da missili e droni iraniani”, hanno dichiarato i Guardiani della Rivoluzione sul loro sito web Sepah News, riferendosi alle installazioni statunitensi in Bahrein. “Contemporaneamente Camp Patriot (in Kuwait), inclusi hangar per le attrezzature, alloggi e centri di raccolta per i soldati americani nelle basi navali di Mohammed Al-Ahmad e Ali Al-Salem, ha subito anche pesanti perdite”, hanno aggiunto, precisando di aver attaccato anche la base di Camp Buehring in Kuwait.

