Washington, 2 set. (Adnkronos) – "Senza il nostro intervento contro i siti di Fordow, Natanz e Isfaha, l'Iran avrebbe sviluppato un'arma nucleare entro un mese". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in conferenza stampa dalla Casa Bianca.
Iran: Trump, 'senza nostro intervento, Teheran avrebbe sviluppato arma nucleare'
