Ischia, Piantedosi: nessun morto accertato, soccorsi difficili

Roma, 26 nov. (askanews) - "Al momento non ci sono morti accertati ma c'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative. Stiamo mandando mezzi sia via mare, sia per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del C...

Roma, 26 nov. (askanews) – “Al momento non ci sono morti accertati ma c’è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative. Stiamo mandando mezzi sia via mare, sia per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia con i miei colleghi ministri. È una situazione in evoluzione molto grave e da seguire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si trova “nella sala operativa dei vigili del fuoco, in stretto contatto con il Centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli, dove è presente anche il presidente della Regione Campania”.