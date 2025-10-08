Islam: Dreosto (Lega), 'no a velo integrale battaglia di democrazia, bene FdI'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Bene che Fratelli d’Italia ci segua in questa battaglia di legalità e democrazia. La Lega sul tema non ha mai avuto dubbi: da anni sosteniamo che il velo integrale è incompatibile con i valori della nostra società e già mesi fa abbia...

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Bene che Fratelli d’Italia ci segua in questa battaglia di legalità e democrazia. La Lega sul tema non ha mai avuto dubbi: da anni sosteniamo che il velo integrale è incompatibile con i valori della nostra società e già mesi fa abbiamo già depositato una proposta di legge, a prima firma Iezzi, per vietarlo nei luoghi pubblici".

Così in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto.

"Molti nostri esponenti, anche donne leghiste che per le loro battaglie sono finite sotto scorta, hanno avuto il coraggio di esporsi per difendere libertà, sicurezza e dignità delle donne. Bene quindi che oggi ci sia una linea comune tra alleati: è un segnale importante di coerenza e fermezza su un tema così importante. Ora si approvi subito la nostra proposta: non è solo una misura di sicurezza, ma un atto di civiltà che difende la nostra identità e i valori democratici", conclude.