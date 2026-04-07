Islamabad mediazione in corso per riaprire lo Stretto di Hormuz e allungare i termini

Una fonte pakistana ha riferito alla CNN che Islamabad sta cercando di favorire una soluzione diplomatica tra Iran e Stati Uniti. Secondo la ricostruzione, il Pakistan avrebbe chiesto a Donald Trump di concedere una proroga di due settimane alla sua scadenza e, parallelamente, avrebbe sollecitato Teheran a riaprire temporaneamente lo Stretto di Hormuz per lo stesso periodo, con l’obiettivo di permettere il raggiungimento di un accordo.

La stessa fonte ha indicato che le trattative, dirette dal capo dell’esercito pakistano Asim Munir, potrebbero dare esito positivo entro la serata. Questa operazione di mediazione combina elementi diplomatici e militari: Islamabad tenta di creare uno spazio di negoziazione che limiti l’escalation, ma la dinamica nella regione resta estremamente fragile.

Il ruolo del Pakistan nella mediazione

Il coinvolgimento del Pakistan è motivato dalla volontà di evitare che il conflitto si allarghi e dai rapporti personali tra il generale Asim Munir e il presidente Donald Trump. Il paese si è mosso come ponte informale, offrendo un canale di dialogo tra le parti. Questo tipo di mediazione richiede credibilità politica e capacità di mantenere la fiducia di attori differenti; il Pakistan, in questo caso, appare come un mediator neutrale con legami sia con il mondo arabo sia con Washington.

Leadership e strumenti di influenza

Secondo la fonte citata dalla CNN, tutta la leadership civile e militare pachistana è impegnata a mantenere aperta la possibilità di una soluzione diplomatica. L’azione include contatti diretti, proposte di proroga e suggerimenti tecnici su come gestire temporaneamente lo Stretto di Hormuz. Qui il termine proroga indica un’estensione concordata dei tempi per trovare un’intesa, una misura pratica per creare margine di manovra nelle negoziazioni.

Le criticità che minacciano l’accordo

Nonostante l’impegno pachistano, nuovi attacchi contro infrastrutture in Arabia Saudita hanno complicato lo scenario. Gli scontri e i raid con missili e droni aumentano la probabilità che quei terzi colpiti reagiscano, compromettendo la fiducia necessaria per avviare o concludere un negoziato. Il rischio di contagio regionale rende più difficile il lavoro dei mediatori e accresce la volatilità delle decisioni politiche dei governi coinvolti.

Impatto politico e militare

Il ministero degli Esteri pakistano ha condannato gli attacchi contro impianti energetici sauditi, esprimendo cordoglio per le vittime e preoccupazione per i danni a infrastrutture vitali. Il Pakistan ha anche un legame formale con Riad: nel settembre scorso è stato firmato un trattato di difesa reciproca, un fattore che rende Islamabad sensibile a eventuali reazioni saudite. Questo intreccio di alleanze rende la posizione pachistana complessa e strategicamente delicata.

Prospettive e sviluppi attesi

La fonte pakistana citata dalla CNN ha manifestato ottimismo, sostenendo che “presto sono attese buone notizie da entrambe le parti” e che si prevedeva un’intesa entro la serata. Tuttavia, il percorso resta incerto: la combinazione tra pressioni diplomatiche, rischi di escalation militare e sensibilità degli alleati regionali crea uno scenario in cui ogni evento può rimettere tutto in discussione.

Scenari possibili

Se la proroga richiesta venisse accettata e lo Stretto di Hormuz riaperto temporaneamente, si avrebbe uno spazio operativo per chiudere un accordo politico che eviti ulteriori tensioni. Al contrario, nuove offensive o risposte militari potrebbero interrompere i colloqui e avviare una fase di contrapposizione più intensa. Il dato certo è che la mediazione pachistana rimane un elemento attivo e osservato nella regione.

Infine, va rilevato che le autorità saudite hanno dichiarato di aver intercettato 18 droni secondo comunicazioni ufficiali, ma i dettagli sul numero di vittime e sui danni rimangono parziali. La mancanza di informazioni complete aumenta l’incertezza e sottolinea l’importanza di canali di verifica indipendenti per valutare gli impatti reali delle azioni belliche sulla possibilità di una soluzione diplomatica.