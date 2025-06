Lorenzo Tano fuori dopo appena quattro giorni: deluso per l'Ultima Spiaggia, si confida in un'intervista con Lorenzo Pugnaloni.

Lorenzo Tano, tra i naufraghi più attesi dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, è stato eliminato a sorpresa dopo appena quattro giorni. Una decisione che ha lasciato spiazzati non solo i telespettatori, ma anche lo stesso naufrago, che confidava in una seconda chance all’Ultima Spiaggia. Il giovane, ancora scosso per l’eliminazione lampo, ha rotto il silenzio affidando le sue riflessioni a Lorenzo Pugnaloni, raccontando aspettative disattese e il rammarico per un’esperienza finita troppo presto.

Isola dei Famosi, il rammarico di Lorenzo Tano

Lorenzo Tano è stato uno degli eliminati più inaspettati dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, uscito dal gioco dopo appena quattro giorni. Il naufrago era convinto, e confidava, di poter proseguire la sua avventura all’Ultima Spiaggia. Tuttavia, quella possibilità non gli è mai stata realmente offerta. L’Ultima Spiaggia, infatti, è stata introdotta nel meccanismo del reality solo alla fine della terza settimana, dopo l’eliminazione di Alessia Fabiani.

Tano, di fatto, è stato l’unico concorrente eliminato al televoto a cui non è stata concessa una seconda possibilità, cosa che ha suscitato in lui un certo dispiacere. Come emerso in una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Lorenzo avrebbe accettato volentieri di rimanere in gioco, sentendosi pronto fisicamente e mentalmente:

“La prima settimana è considerata la più difficile, eppure l’ho affrontata meglio di quanto mi aspettassi. Ero pronto per restare e arrivare fino alla fine“.

Nonostante abbia preso parte a Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi nell’ultimo anno, Lorenzo Tano non si considera un personaggio televisivo. Non è in cerca di visibilità e, come ha spiegato, valuterebbe solo proposte legate al mondo dello sport o dell’adrenalina.

Lorenzo Tano e l’annuncio sul Grande Fratello

Proprio per questo, avrebbe escluso un’eventuale partecipazione al Grande Fratello, a meno che non si trattasse di un’esperienza condivisa con il fratello Leonardo o con la fidanzata Ludovica.