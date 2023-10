L’attacco sferrato da Hamas nella giornata di sabato ha aperto nuovi terribili orizzonti nell’annosa questione Mediorientale. Israele ha già dichiarato lo stato di guerra e una corposa fila di tank si è messa in moto verso Gaza: dagli Usa sono sicuri, verrà lanciata una nuova pesante offensiva nel giro delle prossime 24-48 ore.

Israele, l’attacco a Gaza: la notizia americana

A raccontarlo è stato per primo il ‘Washington Post’ che attraverso alcune sue fonti avrebbe scoperto che Israele sarebbe pronta a sferrare un nuovo pesante attacco a Gaza nel giro delle prossime 24-48 ore. L’operazione, secondo quanto raccolto dagli americani, avverrà via terra. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti anche dallo stato Ebraico: “Gli aerei stanno bombardando la striscia di Gaza con l’obiettivo di devastare le capacità del gruppo terroristico Hamas.”

Israele, l’attacco a Gaza: colpiti 500 obiettivi

Nella notte, secondo quanto raccontato dallo stesso esercito di Israele, sarebbero stati colpiti 500 obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica nella striscia di Gaza. Inoltre, 80 terroristi sarebbero stati trovati e catturati dagli israeliti: “I combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, terroristi sono ancora nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani“ – spiega su X un portavoce delle Forze di Difesa israeliane.