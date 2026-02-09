Israele Introduce Nuove Regole per Intensificare il Controllo sulla Cisgiordania

Il governo israeliano ha avviato un pacchetto di nuove regole per rafforzare ulteriormente il controllo israeliano sulla Cisgiordania. Questa iniziativa ha suscitato reazioni di forte condanna da parte delle autorità palestinesi, che la considerano un tentativo di legittimare l’espansione degli insediamenti e la confisca di terre.

Reazioni palestinesi e internazionali

La presidenza palestinese ha descritto la decisione come pericolosa, evidenziando che rappresenta un attacco aperto alla sovranità palestinese.

Il presidente Mahmoud Abbas ha esortato gli Stati Uniti e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a intervenire con urgenza per fermare questa escalation.

Condanna da parte di Giordani e Hamas

Il Ministero degli Affari Esteri giordano ha espresso una netta critica alla decisione, sostenendo che essa mira a imporre una sovranità israeliana considerata illegale e a radicare ulteriormente gli insediamenti. Parallelamente, il gruppo Hamas ha invitato i palestinesi a intensificare la resistenza contro l’occupazione e i coloni israeliani.

Dettagli delle nuove norme

Le nuove misure prevedono la semplificazione dell’acquisto di terreni in Cisgiordania da parte degli israeliani, consentendo una maggiore autonomia agli ufficiali israeliani nell’applicazione delle leggi nei confronti dei palestinesi. Secondo le notizie provenienti da fonti israeliane, è prevista l’eliminazione di alcune normative che limitavano l’acquisto di terre da parte di privati israeliani.

Gestione dei siti religiosi

Un altro aspetto delle nuove norme riguarda la gestione di alcuni siti religiosi, che saranno sotto il controllo delle autorità israeliane. Questo passaggio è considerato un incremento della sorveglianza e dell’applicazione della legge in aree governate dall Autorità Palestinese. La mossa ha suscitato preoccupazione tra esperti di diritto internazionale.

Le conseguenze geopolitiche

Il vicepresidente palestinese Hussein Al-Sheikh ha definito le nuove disposizioni come una violazione totale degli accordi firmati e come un grave passo verso l’annessione di territori. Ha avvertito che tali misure unilaterali mirano a distruggere qualsiasi prospettiva di soluzione politica e a compromettere ulteriormente la già fragile stabilità della regione.

Queste notizie arrivano a pochi giorni dall’incontro programmato tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump a Washington, DC. Le aspettative su come questo incontro potrebbe influenzare la situazione in Cisgiordania sono elevate, con molti che sperano in un intervento che possa riportare il dialogo tra le parti.

Le nuove regole approvate dal governo israeliano sollevano preoccupazioni tra i palestinesi e pongono sfide significative per la comunità internazionale. Quest’ultima è chiamata a intervenire per mantenere la pace e la stabilità nella regione.