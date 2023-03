Israele, piazze in rivolta. Herzog: "Stop a riforma della Giustizia"

(Adnkronos) – Violente proteste sono scoppiate a Tel Aviv in seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha chiesto al governo di fermare la sua controversa riforma giudiziaria. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente nella metropoli costiera per protestare contro la mossa di Netanyahu, annunciata domenica da un portavoce del suo partito conservatore di destra Likud.

A Gerusalemme, i manifestanti arrabbiati avrebbero sfondato un blocco stradale vicino alla residenza di Netanyahu, anche se non è chiaro se il 73enne fosse in casa. Alla luce della situazione, il primo ministro ha convocato una riunione di consultazione d'emergenza su come procedere. Secondo i media, l'esercito è stato messo in stato di massima allerta a causa degli sviluppi caotici.

A quanto pare il governo israeliano sta discutendo a questo punto di un congelamento della sua controversa riforma giudiziaria. Netanyahu ha convocato una riunione d'emergenza. Secondo il Jerusalem Post, i colloqui, iniziati domenica sera, sono proseguiti fino alle prime ore di oggi. Sempre secondo i media israeliani, Netanyahu ha intenzione di fare un discorso alla nazione questa mattina.

Dopo le proteste scoppiate, il presidente israeliano Isaac Herzog ha invitato il governo a fermare la controversa riforma giudiziaria . "Per il bene dell'unità del popolo israeliano, per il bene della responsabilità, vi chiedo di fermare immediatamente la legislazione", ha scritto Herzog su Twitter, in un appello al governo. "La gente è attanagliata da una profonda paura", ha detto Herzog, aggiungendo che la sicurezza, l'economia e la società di Israele sono in pericolo.

La proposta di revisione del sistema giudiziario, che ha scatenato proteste di massa a livello nazionale, consentirebbe al Parlamento di annullare le decisioni della Corte Suprema con una maggioranza semplice. Inoltre, ai politici verrà data maggiore influenza nella nomina dei giudici.

In un discorso tenuto sabato sera, Galant aveva invitato la coalizione di destra di Netanyahu, a fermare i suoi piani per la riforma, i cui elementi fondamentali dovrebbero essere attuati nei prossimi giorni. La riforma conferirebbe al governo una maggiore influenza nella nomina dei giudici.

Galant aveva chiesto un dialogo con gli oppositori, affermando che la sicurezza nazionale era messa a rischio dai riservisti che si rifiutavano di presentarsi in servizio per protestare contro la riforma giudiziaria. Nel suo discorso ha affermato di aver sentito dichiarazioni preoccupanti da parte dei comandanti dell'esercito nelle ultime settimane, parlando di "rabbia, dolore e delusione di un'intensità che non ho mai sperimentato prima".

La portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, ha dichiarato che Washington è "profondamente preoccupata" per la situazione in Israele e ha chiesto un compromesso urgente. "I valori democratici sono sempre stati, e devono rimanere, un segno distintivo delle relazioni tra Stati Uniti e Israele", ha dichiarato Watson in un comunicato. "Le società democratiche sono rafforzate da controlli ed equilibri, e i cambiamenti fondamentali di un sistema democratico dovrebbero essere perseguiti con la più ampia base possibile di sostegno popolare", ha aggiunto la portavoce.