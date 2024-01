Un nutrito gruppo di manifestanti si è presentato questa mattina di fronte alla Knesset, il Parlamento di Gerusalemme, per chiedere le immediate dimissioni del governo di Israele e del premier Benjamin Netanyahu. Il gruppo ha impedito l’ingresso in Aula dei deputati fino all’intervento delle forze dell’Ordine.

Israele, protesta alla Knesset: organizzato un sit-in

“Tutte le speranze illustrate dal governo in occasione di questo momento di emergenza sono state distrutte dal fallimento delle loro azioni, espresse dalla loro disfunzione, dall’abbandono degli ostaggi, dal danno fatale alla reputazione internazionale di Israele, dal loro continuo incitamento e divisione e dal dirottamento dei bilanci a favore degli interessi personali a scapito del pubblico” – con queste parole si apre il duro comunicato de manifestanti del movimento Changing Direction che questa mattina hanno organizzato un sit-in di fronte alla Knesset a Gerusalemme. Il gruppo ha chiesto a gran voce le dimissioni del governo di Israele e del suo premier.

Israele, protesta alla Knesset: la richiesta di elezioni

La nota de manifestanti, infatti, si sofferma su un punto in particolare: “Siamo venuti alla Knesset per chiedere elezioni subito, l’immediata sostituzione del governo e l’espulsione degli estremisti” – passaggio in cui si specifica qual è la richiesta, posta senza condizioni, dei manifestanti che usano una parola molto forte ‘estremisti‘, per definire una particolare frangia del governo che rappresenta in questo momento lo Stato ebraico.