Istituto Volta: “Deliberata l’iscrizione dei Corsi nel Registro CEPAS dei professionisti qualificati”

(Adnkronos) – Tecnico PC, Smartphone e Tablet, Car Design ed Interior Design, l’eccellenza della formazione a livello nazionale e internazionale

L’Istituto Volta è stato accreditato da CEPAS per i corsi di Tecnico PC, Smartphone e Tablet, Car Design ed Interior Design.

Un significativo Attestato di qualifica che incorona la professionalità e la serietà dei corsi di formazione proposti dal prestigioso Istituto Volta.

L’accreditamento è oltremodo rilevante in quanto concesso da CEPAS, uno dei maggiori organismi di certificazione ed ispezione presenti in Italia, con circa 20.000 professionisti certificati, e, inoltre, un organismo riconosciuto da realtà mondiali come Bureau Veritas Group Company.

I Corsi dell’Istituto Volta qualificati CEPAS offrono al corsista una garanzia preventiva sulla qualità della formazione erogata, in quanto valutati secondo regole chiare, trasparenti e condivise, stabilite con la partecipazione delle ‘Parti Interessate’ del mercato, raggiungendo pienamente gli obiettivi di apprendimento attesi.

Al termine del percorso formativo, il discente ottiene l’attestato di superamento del corso qualificato CEPAS, primo ed essenziale biglietto da visita per emergere come professionista rispondendo alle esigenze del mercato nel fornire il massimo livello di competenza e di esperienza nel settore.

CEPAS inoltre, ha attivato la possibilità di conseguire una specifica iscrizione ad un ‘elenco di professionisti qualificati’ a cui attingono le principali aziende del settore presenti in Italia.

Questo processo innesca un circolo virtuoso di cui beneficia sia chi offre i propri servizi professionali, sia le imprese che impiegano queste figure professionali specializzate nel loro organico. Il professionista, grazie alle avanzate e performanti competenze acquisite durante il percorso di studio effettuato, ha infatti la possibilità di differenziarsi sul mercato ed emergere fra i competitors. Le aziende possono così impiegare risorse umane qualificate che assicurano un vantaggio in termini di employee engagement, produttività e valore d’impresa.

Tutto questo rappresenta una garanzia preventiva sulla bontà del servizio di cui usufruisce il cliente finale. L’incontro tra domanda e offerta di servizi può così avvenire in maniera sempre più efficiente e dinamica, nel rispetto dei più alti standard europei ed internazionali e al riparo da mercati distorti e protetti che ne possano abbassare la qualità.

L’Istituto Volta è la principale realtà di specializzazione italiana in ambito informatico, in qualità sia di Centro di Formazione che di Certificazione, è autorizzato ad erogare formazione ufficiale relativa alle principali certificazioni richieste dalle aziende di tutto il mondo che operano nel settore dell’Information Technology.

