Italia e Belgio si oppongono al piano UE per il congelamento dei fondi russi

In un contesto politico europeo sempre più complesso, Italia e Belgio si sono opposti al piano proposto dalla Commissione Europea, che prevede l’utilizzo di 210 miliardi di euro di beni congelati della Russia per sostenere l’economia dell’Ucraina. Questo intervento si rivela cruciale in vista di un importante summit dell’Unione Europea in programma nei prossimi giorni.

Le motivazioni dell’opposizione

Il governo belga ha manifestato preoccupazioni riguardo alla possibilità di dover rimborsare l’intero importo in caso di una futura rivendicazione da parte della Russia. Fino ad ora, il Belgio non aveva trovato un alleato di peso per sostenere la propria posizione. La Coalizione Italiana, sotto la guida della giunta di Giorgia Meloni, ha deciso di intervenire attivamente per modificare le dinamiche diplomatiche, collaborando con Malta e Bulgaria in una lettera indirizzata alla Commissione.

Proposte alternative per il finanziamento

Quattro paesi hanno sollecitato la Commissione e il Consiglio a considerare opzioni alternative per supportare l’Ucraina, in conformità con le leggi europee e internazionali. È stata suggerita l’esplorazione della possibilità di un prestito comune dell’UE, che tenterebbe di ridurre i rischi finanziari e legali associati all’uso dei beni russi congelati.

Le sfide del piano di finanziamento

Tuttavia, l’idea di emettere un debito comune presenta delle criticità. I critici avvertono che questa strategia aumenterebbe il già elevato debito di paesi come Italia e Francia e richiederebbe l’unanimità tra gli stati membri. Questo aspetto potrebbe trasformarsi in un veto da parte di paesi come Ungheria e Slovacchia, noti per le loro posizioni favorevoli a Mosca.

Le divisioni interne in Italia

All’interno della coalizione di governo italiana emergono divergenze significative riguardo al sostegno all’Ucraina. Mentre Giorgia Meloni ha sempre sostenuto le sanzioni contro la Russia, il suo vice, Matteo Salvini, ha adottato una posizione più favorevole a Mosca, abbracciando proposte di Donald Trump per una risoluzione del conflitto.

Le preoccupazioni legali e politiche

I paesi contrari al piano hanno mostrato scetticismo riguardo all’uso dei poteri d’emergenza da parte della Commissione per modificare le attuali regole sui beni congelati. Sebbene abbiano votato a favore di questa misura per mantenere l’unità dell’Unione Europea, hanno chiarito che tale decisione non implica automaticamente il consenso all’utilizzo diretto degli asset russi.

Le implicazioni per la pace in Ucraina

La Commissione Europea intende mantenere i beni congelati, limitando la possibilità di restituirli alla Russia in un eventuale accordo di pace post-bellico. Tuttavia, i paesi contrari avvertono che le conseguenze legali e finanziarie di tale decisione potrebbero avere ripercussioni più ampie di quanto inizialmente previsto.

Nel frattempo, l’Unione Europea si prepara a discutere il futuro degli asset russi congelati e le modalità di finanziamento per l’Ucraina. Le posizioni divergenti dei vari stati membri rendono la situazione sempre più complessa. La cooperazione tra Italia e Belgio potrebbe rivelarsi cruciale per trovare soluzioni alternative che non comportino rischi eccessivi per i paesi coinvolti.