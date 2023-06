Italia-Germania: Meloni, 'interscambio oltre 168mld euro nel 2022, record assoluto'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "La complementarietà tra i nostri sistemi economici emerge non solamente dalle dimensioni dell'interscambio -si tratta di oltre 168 miliardi di euro nel 2022, un livello record assoluto per l'Italia- ma anche dalla crescita dei flussi che sono aumenta...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "La complementarietà tra i nostri sistemi economici emerge non solamente dalle dimensioni dell'interscambio -si tratta di oltre 168 miliardi di euro nel 2022, un livello record assoluto per l'Italia- ma anche dalla crescita dei flussi che sono aumentati in tre anni di 50 miliardi di euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.