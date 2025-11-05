Italia-Libia: sì della Camera al trattato su trasferimento detenuti

Roma, 5 nov (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato, con 172 sì e 77 no, il Ddl di ratifica del Trattato tra Italia e Libia sul "trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale". Il provvedimento, approvato dal Senato, è legge.
