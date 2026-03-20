Italia pronta a contribuire dopo una fase di tregua, non a intervenire con forze per aprire lo Stretto di Hormuz

Meloni respinge l'ipotesi di una missione italiana per forzare lo Stretto e rilancia la necessità di azioni coordinate e multilaterali

In seguito ai dibattiti internazionali sulla crisi nel Golfo, la premier ha voluto mettere in chiaro la posizione italiana: non è allo studio alcuna missione militareHormuz. Il chiarimento è arrivato alla conclusione di un vertice europeo durante il quale sono emerse forti preoccupazioni per la libertà di navigazione e le ripercussioni economiche globali. L’Italia, ha spiegato la leader, valuta percorsi alternativi che siano compatibili con il diritto internazionale e che possano essere condotti in accordo con le parti interessate e sotto la supervisione di organismi multilaterali come l’ONU.

Il messaggio centrale sottolinea che ogni ipotesi di intervento diretto dovrebbe essere rimandata a un contesto diverso dall’attuale conflitto: l’idea è di considerare un impegno solo in una fase post-conflitto, quando le condizioni di sicurezza e legittimità operativa siano chiare. In questa prospettiva Roma privilegia soluzioni politiche e diplomatiche, oltre a contributi concreti di tipo logistico o di intelligence che possano sostenere corridoi marittimi sicuri senza trasformarsi in un’azione bellica unilaterale.

Posizione italiana e chiarimenti pubblici

La precisazione della presidente del Consiglio ha evitato interpretazioni giornalistiche eccessive circa l’invio di unità navali per scortare petroliere attraverso lo Stretto. Secondo il governo, l’ipotesi di una missione militare per «forzare» il blocco non rientra nelle opzioni politiche prese in considerazione. Piuttosto, Roma discute con partner europei e alleati la possibilità di contribuire, in sede internazionale, a iniziative mirate a garantire il transito marittimo e a ristabilire la libertà di navigazione in condizioni di piena legittimità.

Cosa intende per fase post-conflitto

Con la locuzione fase post-conflitto si indica un periodo in cui gli attori coinvolti hanno cessato le ostilità e sono presenti condizioni minime di stabilità e negoziazione. In tale scenario, spiegano fonti governative, l’Italia sarebbe disponibile a offrire un contributo concordato con le parti e con organismi internazionali, evitando azioni che possano essere percepite come presa di parte. Questa impostazione punta a bilanciare la tutela degli interessi energetici con il rispetto del diritto internazionale e della centralità del processo diplomatico guidato dall’ONU.

Il quadro europeo e le reazioni

Al tavolo del Consiglio europeo la questione di Hormuz si è intrecciata con altri nodi, tra cui le tensioni sulla solidarietà verso l’Ucraina e gli equilibri tra capitali. Diversi Paesi hanno espresso la necessità di un approccio collettivo e multilaterale: non un’improvvisata operazione navale, ma misure coordinate che includano l’ONU come garante. Sul versante politico, la discussione ha anche evidenziato divisioni interne all’Unione su come reagire alle crisi e su quale ruolo assumere in scenari ad alta tensione.

Veto e frizioni tra partner

La crisi ha rimesso in luce divergenze come quelle emerse su altri dossier europei, con ripercussioni sulle decisioni comuni. Alcuni leader hanno parlato di atti di slealtà e hanno avvertito che blocchi politici possono avere conseguenze dure sui meccanismi di solidarietà. In questo contesto, la linea italiana si è attestata sulla ricerca di flessibilità negoziale e sul mantenimento di canali aperti con quei Paesi che mostrano resistenze, ribadendo però il principio che qualsiasi intervento di sicurezza dovrebbe essere legittimato a livello multilaterale.

Opzioni operative e alternative praticabili

Accanto al rifiuto delle spedizioni belliche per rompere un blocco, il governo ha valutato altre strade: sostegno a missioni sotto mandato ONU, partecipazione a iniziative di monitoraggio internazionale, e contributi logistici o umanitari mirati. Il ministro della Difesa ha suggerito la preferenza per soluzioni che non siano interpretate come un’entrata nel conflitto, mentre il dialogo con i principali attori europei è proseguito per definire ruoli e responsabilità. L’obiettivo resta tutelare gli approvvigionamenti energetici senza compromettere la neutralità operativa dell’Italia.

In conclusione, la posizione ufficiale è chiara: nessuna operazione autonoma per forzare lo Stretto, ma apertura a partecipare a iniziative internazionali in una logica di coordinamento e sotto l’egida dell’ONU, una scelta che punta a coniugare sicurezza marittima, rispetto del diritto internazionale e minimizzazione del rischio di escalation.