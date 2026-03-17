Italia pronta a rafforzare Aspides ma evita un impegno militare nello Stretto di Hormuz

Nel corso di un’intervista trasmessa il 16 marzo, la presidente del Consiglio ha delineato la linea italiana sulla crisi che coinvolge il Golfo: l’opzione preferita è quella di consolidare la missione europea nel Mar Rosso, nota come Aspides, mentre l’ipotesi di impiegare mezzi navali nello Stretto di Hormuz viene considerata rischiosa perché rappresenterebbe un reale passo verso il coinvolgimento nel conflitto. La posizione mette al centro la necessità di tutelare la libertà di navigazione evitando però azioni che possano trasformare l’Italia in parte attiva del confronto.

La posizione italiana e i limiti dell’intervento

La leader italiana ha spiegato che è possibile e utile rafforzare la presenza nella regione del Mar Rosso ma ha escluso un impegno diretto nello Stretto di Hormuz, ritenuto più delicato e suscettibile di escalation. Per l’esecutivo la priorità resta la protezione delle rotte marittime commerciali e la tutela dei navigli nazionali; tuttavia, intervenire nello stretto significherebbe assumersi una responsabilità militare più ampia, con implicazioni diplomatiche e di sicurezza che l’Italia non è disposta a correre senza un chiaro mandato internazionale. In questo contesto il concetto di libertà di navigazione viene richiamato come principio guida.

Implicazioni per la politica estera

Il ragionamento italiano si inserisce in un quadro più ampio: mantenere la distanza dalle operazioni altamente rischiose consente di preservare margini di mediazione con attori regionali e internazionali. Il ministro degli Esteri ha ribadito l’impegno per «pace e stabilità», sottolineando la preferenza per strumenti diplomatici piuttosto che per l’uso della forza. Tenersi fuori da un conflitto aperto evita anche che l’Italia venga percepita come cobelligera da Teheran, una preoccupazione ricorrente nei colloqui europei e nei negoziati riservati con diversi partner.

La reazione europea e la linea della diplomazia

A livello comunitario l’orientamento prevalente è quello della de-escalation: l’Alto rappresentante per la politica estera ha insistito sul fatto che questa non è «la guerra dell’Europa» e che l’attenzione deve essere rivolta alla riduzione delle tensioni. Molti Stati membri hanno scartato l’ipotesi di inviare forze nello Stretto di Hormuz, sostenendo che la questione esula dalle competenze collettive della NATO e richiede soluzioni diplomatiche. Questa scelta riflette la volontà di evitare un coinvolgimento diretto che potrebbe prolungare il conflitto e complicare le relazioni con l’Iran.

Aspides: mandato e discussioni sull’estensione

L’operazione Aspides, concepita per proteggere le navi dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, è stata al centro di un dibattito sull’opportunità di estenderne il mandato fino allo Stretto di Hormuz. Nonostante proposte in tal senso, diversi Paesi europei si sono dichiarati contrari o molto cauti. Alcuni Stati hanno inviato rinforzi navali nella zona del Mar Rosso, portando il dispositivo a una presenza maggiore, ma modificare il mandato di Aspides è stato ritenuto troppo rischioso da parte di attori chiave, in particolare la Germania e altri governi scettici.

Strade alternative e rischi per la sicurezza alimentare

Tra le soluzioni proposte figura l’idea di creare corridoi sicuri per la navigazione, modello già utilizzato in altre aree per garantire il transito di beni essenziali. L’Alto rappresentante ha avviato contatti con le Nazioni Unite per studiare misure analoghe a quelle messe in atto nel Mar Nero, con l’obiettivo di tutelare rotte commerciali fondamentali per l’approvvigionamento di cereali e materie prime. L’Europa teme infatti ripercussioni indirette, come l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti che potrebbe avere impatti sul rischio di carestia in diverse regioni.

Equilibrio tra difesa e dialogo

In definitiva, la strategia condivisa da molti partner europei privilegia il rafforzamento delle capacità marittime in aree meno esplosive, il sostegno a iniziative internazionali e la ricerca di vie diplomatiche per mantenere aperti i passaggi commerciali. Questo approccio mira a coniugare la protezione concreta delle rotte con la volontà di non entrare in un conflitto su vasta scala: equilibrio che, secondo Roma e Bruxelles, è al momento la strada più percorribile per evitare un’escalation incontrollabile.