Italia-Slovenia: Pahor, 'Mattarella mi ha dimostrato che anche in politica esiste amicizia'**

Trieste, 12 apr. (Adnkronos) – "Presidente, caro amico Sergio Mattarella, si dice che in politica non c'è spazio per l'amicizia: non è vero, tu sei un grande statista e un mio grande amico. Ho avuto fiducia in te nei momenti difficili, ci siamo aiutati a vicenda, insieme abbiamo vinto. Grazie a te ho cominciato a credere che persino in politica c'è posto per la vera amicizia. Mi auguro che nel nostro mondo l'amicizia riesca a prevalere sul risentimento e l'odio". Lo ha affermato il Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte dell'Università di Trieste.

"Tutto ciò che abbiamo fatto con l'amico e Presidente Mattarella -ha ricordato l'ex Capo dello Stato sloveno- lo abbiamo fatto perchè crediamo nella pace duratura e nel sacro dovere degli uomini di Stato di adoperarsi in suo favore al meglio delle loro capacità. Questo è il nostro, loro dovere morale. Grazie per aver voluto confermare a me e a tutte le persone pacifiche e democratiche di entrambe le Nazioni, mediante il conferimento di questo alto riconoscimento, che soprattutto in questi tempi turbolenti per l'Europa e il mondo rimaniamo fedeli alla fede in un pacifico futuro in comune".