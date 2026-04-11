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Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni

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Oggi l'Italia è tra i Paesi più longevi in assoluto, con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni. Tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne, arrivando a 81,5 e 85,6 anni rispettivamente, anche se con marcate differenze regionali: l'età med...

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Oggi l’Italia è tra i Paesi più longevi in assoluto, con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni. Tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne, arrivando a 81,5 e 85,6 anni rispettivamente, anche se con marcate differenze regionali: l’età mediana alla morte nel 2023 è stata pari a 81,6 anni per i maschi e 86,3 anni per le femmine, ma con una variazione che va da meno di 82 anni in Campania a oltre 86 nelle Marche.

https://www.youtube.com/watch?v=xQm-4vsxFjM