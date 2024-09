Ivano dei Cugini Di Campagna, partecipante a Ballando con le stelle, ha avuto un diverbio con Selvaggia Lucarelli, sostenendo di averla incluso nel suo "libro nero" per 18 anni.

La prima puntata del noto show "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci su Rai1, vedrà tra i partecipanti i Cugini di Campagna, che interverranno come unico gruppo, sotto la guida della loro istruttrice Rebecca Gabrielli. Nell'anticipazione dell'evento, il gruppo ha dichiarato in un'intervista di essere pronto a confrontarsi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli con la quale hanno avuto un passato nello show "La Fattoria". Selvaggia Lucarelli ha risposto alle accuse di uno dei membri del gruppo, centrando l'attenzione sul loro ritorno in televisione.

La prima puntata del famoso spettacolo di danza, “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci, è attesa con grande interesse sulla rete Rai1. I partecipanti sono pronti a mettersi in gioco, dopo essersi impegnati in prove ardue con i loro maestri di danza e avere elaborato coreografie mozzafiato. Una novità nel cast di questa stagione è l’inclusione dei Cugini di Campagna, che per la prima volta nella storia del programma parteciperanno come unica entità. La loro istruttrice, Rebecca Gabrielli, avrà il compito di danzare con tutti e quattro i membri.

In un’intervista concessa al periodico Oggi, il gruppo ha dichiarato di essere pronto a tutto, inclusa la temuta critica della giuria, in particolare di Selvaggia Lucarelli, un volto che non è nuovo per loro.

I Cugini di Campagna hanno precedentemente preso parte a “La Fattoria”, un reality show, quasi 18 anni fa, in cui anche Selvaggia Lucarelli partecipava, insieme a Katia Ricciarelli, Pamela Petrarolo e Justine Mattera.

Raccontando a Oggi di come si stanno preparando per il debutto a “Ballando con le stelle”, Ivano ha rivelato:

«Abbiamo un buon rapporto con tutti. O quasi. Selvaggia Lucarelli è nelle mie note nere da quando l’ho conosciuta durante “La Fattoria”, nel 2006: tendeva tranelli agli altri concorrenti; è abilissima nel calcolo, molto calcolatrice. Attrae continuamente l’attenzione pronunciando giudizi perentori. Sono consapevole che sia una giudice. Ho 77 anni e ho cantato al Madison Square Garden di New York, pensi che mi intimorisca?»

L’accusa non è passata inosservata per Lucarelli, che ha prontamente risposto: “Ma questi adesso da dove spuntano?”. Non ci resta che vedere cosa succederà stasera durante il programma e se Selvaggia avrà qualcosa da dire ai Cugini di Campagna.