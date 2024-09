Jacqueline avrà l'intenzione di educare il figlio nello stesso modo in cui Heather Parisi la educò in passato.

Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo hanno lasciato l'Italia per un periodo di tempo e attualmente risiedono a New York. Jacqueline, in attesa, è figlia dell'ortopedico Giovanni Di Giacomo e della coreografa americana Heather Parisi e ha rivelato l'intenzione di educare il suo figlio in inglese, mentre Ultimo parlerà italiano. La coppia ha scelto un nome per il bambino che inizia con la lettera "E", ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli. Persistono dubbi sui rapporti tra Jacqueline e Heather, ma entrambe hanno evitato di commentare la questione pubblicamente.

“Arrivederci Italia, per un po’” è quanto ha dichiarato Ultimo tre giorni fa, prima di partire dal nostro suggestivo Paese insieme alla sua compagna in attesa, Jacqueline Luna Di Giacomo. Di recente, la coppia è stata vista a New York, rivelando che risiederanno negli Stati Uniti per un determinato periodo. È interessante notare che la loro partenza coincide con l’arrivo in Italia di Heather Parisi, la quale ha rilasciato una intervista poco memorabile al programma Verissimo poco dopo atterrato sulle nostre coste. In ogni caso, Jacqueline ha evitato di commentare le dichiarazioni della madre a Silvia Toffanin.

Tuttavia, in qualche modo, Jacqueline ha mostrato il suo sostegno a Heather Parisi, svelando un dettaglio importante sulla sua intenzione di educare il figlio che porta in grembo. Essendo nata dall’unione tra l’ortopedico Giovanni Di Giacomo e la coreografa americana Heather Parisi, Jacqueline è cresciuta parlando entrambe le lingue, inglese dalla madre e italiano dal padre. Su questo punto, ha dichiarato di voler seguire l’approccio materno: cioè, si rivolgerà al bambino in inglese, mentre Ultimo parlerà in italiano. “Considerando la mia fortuna di aver potuto crescere come madrelingua americana, intendo fare lo stesso con mio figlio. Immaginatevi le scene,” ha condiviso Jacqueline su Instagram, immortalata nel suo appartamento a New York. Scherzosamente ha poi aggiunto: “E il papà interverrà e dirà: ‘Vado io a portarti al parco’”. Infine, la coppia ha già deciso il nome del loro bambino, che vedrà la luce tra poche settimane.

Ha rivelato solo che il nome inizierà con la lettera “E”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Alcuni sostengono che il bambino sarà battezzato Edoardo, in onore di un amico defunto prematuramente, molto caro al cantante romano. Al contempo, persiste la questione riguardo i rapporti attuali fra Jacqueline e sua madre Heather. Durante un’intervista a Verissimo, quest’ultima ha evitato di approfondire, parlando di “questioni familiari private”, senza chiarire se si sia riconciliata con la figlia o almeno se ha avuto contatti con lei dopo l’annuncio della gravidanza. Da parte sua, Jacqueline, solita evitare il gossip (non l’ha mai alimentato e difficilmente inizierà adesso), non ha espresso alcun commento sulle parole della madre.