Il regista Jeff Baena, marito di Aubrey Plaza, è stato trovato morto a 47 anni nella sua casa di Los Angeles venerdì 3 gennaio. A scoprire il corpo è stato un assistente, che ha allertato la polizia intorno alle 10:30. La causa della morte è stata confermata dalle autorità come suicidio.

Rivelata la causa della morte di Jeff Baena

L’ufficio del coroner di Los Angeles ha diffuso i dettagli sulla morte di Jeff Baena, con l’esame autoptico condotto dal medico legale Brice Hunt e le indagini coordinate dall’agente Philip Kim. Il corpo senza vita del regista sarebbe stato rinvenuto da un assistente, sospeso a una corda, che ha immediatamente contattato le autorità. La causa della morte è stata ufficialmente attribuita a suicidio per impiccagione.

Jeff Baena: i motivi della morte

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Jeff Baena a compiere il gesto estremo. La polizia americana sta indagando sull’accaduto. Dal 2021, il regista era sposato con l’attrice e produttrice americana Aubrey Plaza: nominata nel 2023 tra le donne più influenti al mondo dal Time.

La carriera di Jeff Baena

“Vogliamo ringraziare Jeff Baena per aver condiviso con noi le sue storie e per aver contribuito alla creazione degli ultimi ricordi che ci legano. Ci mancheranno il tuo umorismo, il tuo spirito e a tua audacità. Riposa in pace, amico”, ha dichiarato la dirigenza del Sundance Film Festival.

Nato il 29 giugno 1977 a Miami, in Florida, Jeff Baena si è laureato alla New York University Film School prima di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere la carriera cinematografica. Ha iniziato come assistente di produzione per Robert Zemeckis, lavorando su diversi progetti, per poi passare al montaggio sotto la guida dello sceneggiatore e regista David O. Russell.

Il successo è arrivato nel 2004, quando ha co-sceneggiato “I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita“ insieme a Russell. Il film, candidato al Gotham Award come miglior pellicola, racconta le indagini di due detective esistenziali su una serie di coincidenze apparentemente inspiegabili.

Nel 2014, Baena ha debuttato alla regia con “Life After Beth – L’amore ad ogni costo”, di cui è anche autore della sceneggiatura. La pellicola, con protagonista Aubrey Plaza, è stata presentata al Sundance Film Festival, ricevendo una nomination al Gran Premio della Giuria.

Il suo secondo lungometraggio, “Un weekend al limite” (2016), con Thomas Middleditch, ha esordito anch’esso al Sundance, guadagnando una nomination al Gran Premio della Giuria prima di essere distribuito da Lionsgate.

Nel 2017, Baena ha scritto e diretto “The Little Hours”, una commedia con Aubrey Plaza, che ha ricevuto una candidatura al Premio del Pubblico al Festival internazionale del cinema di Edimburgo.