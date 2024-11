Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento a Roma, all’età di 70 anni, l’attore Fabio Sartor. A dare la notizia della scomparsa dell’attore è la pagina Instagram, del Nuovo Imaie (Istituto per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori), di cui è stato consigliere di amministrazione nel settore dell’audiovisivo.

Morto l’attore Fabio Sartor, recitò con Strehler e Mel Gibson

Nato a Castelfranco Veneto il 12 ottobre 1954, aveva lavorato con Giorgio Strehler (Le baruffe chiozzotte), Peter Stein (Der Park) e Luca Ronconi (La commedia della seduzione). Al cinema aveva, invece, collaborato con Mel Gibson (La passione di Cristo), Piero Schivazappa (La signora della notte), Gabriele Salvatores (Nirvana), Peter Greenaway (Il ventre dell’architetto), Giuseppe Piccioni (Fuori dal mondo), Pappi Corsicato (Chimera), e Florestano Vancini (E ridendo l’uccise). Aveva lavorato anche con Wim Wenders e Pina Bausch. In televisione lo abbiamo visto di recente nella fiction Rai Black Out, ma era stato tra i volti anche di Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e alcune miniserie.

L’annuncio su Instagram del Nuovo Imaie

A dare la notizia della scomparsa dell'attore è la pagina Instagram del Nuovo Imaie: "Una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Oggi ci ha lasciato Fabio Sartor, attore e consigliere del Nuovo Imaie per il settore audiovisivo" scrive l'ente, che conclude il messaggio social salutando l'artista definendolo: "Un attore di grande carisma che, con la sua indiscussa professionalità, ha spaziato tra il mondo del teatro, della televisione e del cinema, anche in grandi produzioni internazionali".

