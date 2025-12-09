JOMO, la nuova tendenza dei giovani: cosa fare in una serata a casa

La casa è tornata a essere un luogo da modellare e reinventare, dove coltivare hobby, sperimentare nuove attività o semplicemente concedersi il lusso del far niente.

In questo contesto si è affermato il JOMO (Joy of Missing Out), ovvero la gioia di scegliere consapevolmente la tranquillità domestica invece della frenesia sociale. Un atteggiamento che ribalta la logica della FOMO, la paura di perdersi qualcosa. E i dati confermano questa tendenza. Secondo un’indagine del Pew Research Center, il 43% dei giovani adulti preferisce restare a casa la sera, mentre l’81% dei giovani tra i 18 e i 34 anni afferma di sentirsi più sereno quando rinuncia alle uscite per dedicarsi ai propri spazi.

Film, serie TV e grandi ritorni del piccolo schermo

Quando si parla di serate casalinghe, l’immaginario collettivo parte quasi sempre da film, serie e piattaforme di streaming. È innegabile che negli ultimi anni lo streaming abbia cambiato le abitudini degli italiani, trasformando il salotto in una sorta di sala cinematografica personale. La possibilità di vedere ciò che si vuole, quando si vuole, scegliendo tra cataloghi infiniti, ha rivoluzionato il concetto stesso di intrattenimento domestico. Che si tratti dell’ultima serie di tendenza o di un film d’autore recuperato dopo settimane di lista d’attesa, il momento è sempre lo stesso. Preparare dei popcorn, tirare fuori la coperta più calda e accomodarsi sul divano. Una piccola cerimonia serale che è diventata un rituale di relax.

Non c’è però solo lo streaming. La televisione generalista, negli ultimi tempi, sta vivendo una sorta di rinascita grazie al ritorno dei grandi giochi a premi. Trasmissioni storiche come “Affari Tuoi” hanno ritrovato un pubblico fedele, mentre “La Ruota della Fortuna” è tornata a far parte delle abitudini serali di tanti spettatori. E poi c’è febbraio, mese in cui milioni di italiani si ritrovano davanti allo schermo per seguire il Festival di Sanremo, un appuntamento che resta, anno dopo anno, un vero collante sociale. Insomma, la serata film o TV rimane una delle scelte preferite da chi ama trascorrere il proprio tempo libero in casa, spesso condividendo queste visioni con partner, amici o familiari.

Intrattenimento Digitale e Lotterie Online

Accanto ai giochi tradizionali, oggi si affianca un universo digitale in forte espansione. Le serate videoludiche stanno diventando sempre più popolari. C’è chi si dedica alla PlayStation, chi preferisce il PC, chi gioca con smartphone o tablet. L’offerta è sconfinata con giochi di avventura, arcade, titoli di carte, quiz, trivia, puzzle, sfide logiche e rompicapo di ogni genere. Il gaming online permette di giocare da soli o in compagnia, spesso anche a distanza, creando vere e proprie comunità virtuali.

A questa crescita si affianca il successo dei giochi a premi disponibili sul web, scelti ogni giorno da moltissimi utenti. Molte esperienze che un tempo erano accessibili solo attraverso supporti fisici o cartacei oggi sono presenti anche online. Dal classico Lotto al 10eLotto, fino ai Gratta e Vinci digitali, riproposizioni fedeli dei biglietti da acquistare in ricevitoria. A questi si aggiungono le slot, i giochi di carte e le varie modalità del Casinò, che sul web trovano una dimensione ancora più ampia e facilmente fruibile.

Tra le alternative più seguite rientra il Casinò Live, che offre tavoli interattivi, croupier in tempo reale e numerose specialità.

In Italia il gioco è regolato e gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente pubblico che supervisiona il settore e garantisce che tutte le piattaforme autorizzate operino nel rispetto della legge. L’ADM assicura controlli, trasparenza e strumenti di tutela dei consumatori, contribuendo a rendere l’esperienza di gioco online sicura e affidabile.

Giochi da tavolo

Un’altra grande passione degli italiani è rappresentata dai giochi di società, un evergreen che non sembra conoscere declino. Invitare amici o parenti per una serata di gioco è da sempre un modo semplice e spontaneo per trascorrere ore piene di risate, competizione amichevole e momenti che restano nella memoria. I giochi da tavolo hanno una capacità unica, quella di riunire generazioni diverse intorno allo stesso tavolo e creare un clima di condivisione autentica, lontano dalle distrazioni del mondo esterno.

Se si pensa alle serate in compagnia, ci sono giochi che, più di altri, hanno segnato intere generazioni. “Lupus in Tabula” è uno di quelli che meglio rappresenta l’evoluzione del gioco di gruppo, un misto di strategia, improvvisazione e recitazione, in cui i partecipanti diventano personaggi in un villaggio popolato da lupi mannari. “Taboo”, invece, è il re del gioco verbale, una corsa contro il tempo per far indovinare parole senza usare termini proibiti, spesso tra risate incontrollate. “Monopoli” rimane il classico intramontabile, capace di trasformare una serata qualunque in un’epica battaglia immobiliare che può durare ore.

Tra i giochi più amati negli ultimi anni ci sono anche “Mr. White”, che combina segreti e deduzione in un’atmosfera brillante, “Risiko”, il grande strategico per eccellenza, “Cluedo”, perfetto per chi ama risolvere misteri in stile noir, e “Quizzettone”, un gioco a quiz ideale per testare conoscenze e sfidare amici con domande di cultura generale. Ognuno di questi giochi, nella sua unicità, rende la serata un momento speciale, da vivere con leggerezza e spirito di condivisione.

Cucinare come esperienza serale

Tra le attività che più appassionano chi ama trascorrere le serate in casa c’è senza dubbio la cucina. Preparare qualcosa di buono è un modo per rilassarsi, sperimentare, concedersi un piacere che coinvolge tutti i sensi. La cucina può essere un momento intimo, da vivere da soli ascoltando la propria musica preferita, oppure un’attività da condividere, trasformando la preparazione dei piatti in un vero evento. Non è un caso che, secondo recenti indagini, oltre 8 italiani su 10 amino mettersi ai fornelli per famiglia o amici, confermando quanto la dimensione culinaria resti un pilastro dell’intrattenimento domestico.

Le possibilità sono infinite. Si può provare una ricetta nuova, mettersi alla prova con una cucina straniera, dalla poke al sushi fatto in casa, dai tacos al kebab, oppure dedicarsi ai classici della tradizione italiana. C’è chi preferisce impastare una pizza e chi ama sperimentare con i dolci. Negli ultimi anni si è diffusa anche l’abitudine delle “cooking night”, serate in cui si sceglie un tema culinario e si costruisce attorno ad esso tutta l’esperienza, dalla preparazione alla degustazione.

Altre idee per una serata casalinga

Le possibilità per trascorrere una serata piacevole in casa non finiscono qui. Molte persone scelgono di dedicarsi a pratiche come yoga e meditazione, attività che aiutano a ritrovare equilibrio e concentrazione dopo una giornata impegnativa. Altri approfittano del tempo serale per fare ordine, sistemare armadi, riorganizzare gli spazi o ridare nuova vita ai mobili cambiandone disposizione o decorazioni. Per alcuni, fare pulizie non è solo un dovere, ma un modo terapeutico per liberare la mente.

C’è chi sceglie di ascoltare la propria musica preferita, magari rispolverando vecchi vinili o creando nuove playlist. Altri preferiscono leggere un libro o dedicarsi allo studio, recuperando tempo da investire in progetti personali o professionali. Le serate casalinghe possono diventare un’occasione per coltivare interessi che spesso restano in standby durante la settimana lavorativa.