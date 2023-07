Nei giorni scorsi il cantante si è fratturato clavicola, bacino e femore in seguito a una brutta caduta in bicicletta mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo

“L’intervento è andato bene. Ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie!”. Sono le prime parole pubbliche di Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, dopo il brutto incidente a Santo Domingo.

In una semplice story pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Jovanotti ha così rassicurato i fan preoccupati per le sue condizioni fisiche in seguito al sinistro.

L’incidente in bici di Jovanotti

Il celebre cantante si trovava (e si trova tuttora) in vacanza a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Durante una gita in bicicletta non ha notato un dissuasore di velocità sulla strada ed è caduto. Il colpo è stato forte: si è fratturato clavicola, bacino e femore in tre punti.

Ha raccontato l’incidente dal suo profilo TikTok: “Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico. Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino, visto che non riesco a stare in piedi. Sono volato alla grande. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico. Mi sono portato la bici. Al terzo giorno, sbam!».

Ha continuato: “Un male assurdo. Il mio uomo in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre. Mi devono mettere un chiodo di titanio”

Ad alleviare le pene di Jovanotti subito dopo l’incidente sono state la gentilezza e le premure della gente del posto, fra comuni cittadini e personale ospedaliero. “Stavo facendo un giro bellissimo in posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero”, ha raccontato. “I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto. Però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”.

Credito foto: Michele Maikid Lugaresi